Stavanger/Bryne (Aftenbladet): Etter at opprykket til 1. divisjon glapp i siste hinder for Brynes kvinnelag i fjor, ligger laget godt an til å sikre seg en ny sjanse denne sesongen.

Etter 18 av 22 kamper topper de tabellen. Bryne-laget har vunnet alle sine ni hjemmekamper og totalt bare sluppet inn fire mål gjennom hele sesongen.