Molde med stø kurs mot gull - jubelscener på overtid

Molde-Lillestrøm 2–1

LSK tok ledelsen ved Fredrik Krogstad fra straffemerket i første omgang, men etter hvilen utlignet Leke James for vertene. Hjemmelaget presset på for avgjørelsen, og nesten fire minutter på overtid skjøt Haugen mot mål. Avslutningen gikk via først én LSK-spiller, så i LSKs Tobias Salquist og i mål til 2-1.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. De får to pissmål, sa Salquist til Eurosport etter kampen.

LSK-forsvareren var svært lite fornøyd med at dommeren ikke blåste av etter de tre minuttene han hadde lagt til. Scoringen kom tre minutter og 28 sekunder ut i overtiden.

– Sånn er fotball. Jeg håper vi får tilbake de sekundene en gang i en annen kamp, sa en veldig skuffet LSK-trener Jörgen Lennartsson.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dermed knep Molde med seg tre viktige poeng i kampen om seriegullet, samtidig som serietreer Odd vant borte mot Strømsgodset.

– Det var ganske sykt. Vi stanget og stanget egentlig hele kampen, og så klarte vi å få det helt på slutten. Det smakte enormt godt, sa Moldes Haugen, som skjøt det avgjørende skuddet.

LSK-ledelse

Molde tok grep om kampen fra start, men slet med å trenge seg gjennom et kompakt Lillestrøm-lag. Hjemmelaget skapte flere sjanser, men det var LSK-fansen som skulle juble først.

Etter en drøy halvtime hamret LSKs Kristoffer Ødemarksbakken ballen i mål fra rundt ti meter, men dommer Rohit Saggi blåste for straffespark idet skuddet gikk. Straffen ble tildelt etter at Daniel Pedersen ble dyttet av en Molde-spiller.

Mot spillets gang sendte Fredrik Krogstad gjestene i ledelsen med sitt straffespark midt i mål.

Overtidsscoring

Fem minutter etter hvilen ropte hjemmefansen på straffespark, men i stedet fikk Eirik Hestad gult kort for filming.

Etter en drøy time kjempet Moldes James til seg ballen etter en retur fra LSK-keeper Marko Maric. Nigerianeren var iskald og ventet ned en forsvarer før han skjøt via Maric og i mål. Det var hans 12. seriemål denne sesongen.

James var nære på ved flere anledninger utover omgangen, men LSK-spillerne sto gjentatte ganger i veien. På overtid ble Haugen den store helten da hans skudd gikk via to Lillestrøm-spillere og i mål.