Også denne statistikken topper AaFK

I tillegg har AaFK scoret på sju av straffene, mens den åttende traff tverrliggeren og endte til slutt opp i nettmaskene. Straffescoringene har i flere av kampene vært med på å avgjøre kampene. To ganger har Niklas Castro blitt matchvinner med en straffescoring, mens tre ganger har AaFK økt ledelsen til to mål etter et straffespark.

– Vi kommer inn i boksen med fart og spillere som har kontroll på det de driver med. Vi får mange situasjoner inne i motstanderens boks, og da er det nødt til å bli sånn av og til. Jeg tror ikke vi har fått så mange billige straffer i år, sier Bohinen, og får støtte av Castro: