I forrige uke kom den islandske 19-åringen Stefan Alexander Ljubicic på prøvespill fra den engelske klubben Brighton. Spissen la ikke skjul på at han kunne tenke seg å spille for AaFK.

– Det hadde ikke vært meg imot. Jeg vet at AaFK har fulgt meg over lengre tid, og jeg tar det som et godt tegn at de nå inviterer meg hit, sa islendingen til Sunnmørsposten i forrige uke.