Ansettelsen har ligget i kortene helt siden Maurizio Sarri forlot Chelsea til fordel for Juventus for snart tre uker siden. Lampard har skrevet under en kontrakt som varer frem til sommeren 2022.

– Jeg er utrolig stolt over å returnere til Chelsea som hovedtrener. Alle kjenner til min kjærlighet for klubben og historien vi har delt sammen, men nå retter jeg blikket mot jobben jeg har foran meg og sesongforberedelsene. Jeg er her for å arbeide hardt og bringe mer suksess til klubben, sier Lampard til Chelseas nettsider.

Tittelgrossist som spiller

41-åringen har kun én sesong å vise til som manager. Han ledet i vår Derby til opprykksfinale mot Aston Villa, men måtte se Premier League-drømmen glippe etter et knepent tap på Wembley.

Noen uker senere er Lampard klar for langt større oppgaver. Presset blir også noe helt annet. I Chelsea er det forventninger om titler og Champions League-spill hvert år.

Lampard er umåtelig populær blant Chelsea-fansen. Som spiller ble han en klubbhelt med 649 kamper og 211 mål for de blåkledde i årene 2001 til 2014. Han vant tre Premier League-titler, fire FA-cuppokaler og to ligacuptriumfer med Chelsea. I 2012 kom kanskje det største høydepunktet med finaleseieren i Champions League.

– Etter 13 år som spiller hos oss, der han ble en klubblegende og vår største toppscorer gjennom tidene, mener vi han returnerer på et perfekt tidspunkt. Vi vil gjøre alt for å gi ham den støtten han trenger for å bli en stor suksess, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Fakta: Frank Lampard * Født: 20. juni 1978 (41 år) * Nasjonalitet: Britisk * Yrke: Manager * Klubb: Chelsea * Tidligere klubb som manager: Derby (2018-19) * Klubber som spiller: West Ham, Swansea (lån), Chelsea, Manchester City og New York City * Kamper/mål totalt for Chelsea: 648/211 * Landskamper for England: 106/29 * Aktuell: Ble torsdag ansatt som manager i Chelsea. Avtalen varer til sommeren 2022. (©NTB)

Overgangsnekt gir utfordringer

Det blir ingen enkel sesongoppladning for Lampard. Han kommer tilbake til en klubb som ikke har anledning til å forsterke spillerstallen. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) ila i februar Stamford Bridge-laget overgangsnekt i to vinduer som følge av brudd på reglene om registrering av spillere under 18 år.

Chelsea har anket saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men det er lite som tyder på at en avgjørelse i saken vil være klar før Premier League-klubbenes overgangsvindu stenger 7. august.

Riktignok har Chelsea greid å sikre seg Mateo Kovacic på permanent basis for de neste fem årene. Klubben fikk lov til dette fordi den kroatiske midtbanespilleren var en del av fjorårets Chelsea-tropp, da på lån fra Real Madrid.

I tillegg får Chelsea inn Christian Pulisic fra Borussia Dortmund. Den overgangen ble landet allerede i januar.