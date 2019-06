Aalesund – Molde 4-0

COLOR LINE STADION(Rbnett): Det som skulle bli en varslet revansj for cupfinaletapet for ti år siden, ble heller en kamp som sørget for ekstra salt i det samme såret for Molde-spillerne. Kampen som startet bra, med flere gode muligheter for Molde, ble snudd på hodet av tafatt forsvarsspill og dårlig duellkraft, samt et høyst tvilsomt rødt kort til Molde-kapteinen.