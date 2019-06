Begge klubbene har stolte tradisjoner og en fortid på øverste nivå. Nå kjemper både Bryne og Fredrikstad for ikke å bli sittende fast i 2. divisjon.

Søndag møtes de to tidligere toppklubbene til seriekamp i Fredrikstad. Denne gangen er det ikke for å kjempe om tre poeng i toppdivisjonen. Det handler om å komme tilbake til divisjonen over hvor begge klubbene i første omgang har som mål å spille.