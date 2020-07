Ståle Solbakken-kollega forsvinner til toppjobb i Premier League-klubb

FCK-manager Ståle Solbakken mister sin kollega Johan Lange til Premier League-klubben Aston Villa hvor han blir sportslig direktør.

Ståle Solbakken mister sin tekniske direktør Johan Lange til Aston Villa og Premier League. STR / AP

NTB-Ritzau

Nå nettopp

Lange tiltrer i jobben med øyeblikkelig virkning, skriver FCK på sin hjemmeside.

Han har vart såkalt teknisk direktør i klubben de siste seks årene og jobbet under FCK-manager Ståle Solbakken.

Solbakken har valgt å fordele Langes oppgaver mellom de øvrige i den sportslige staben.

Nordmannen er stolt av at kollegaen nå skal forsøke seg i en av verdens beste fotballigaer.

– Som kubb setter vi en ære i ikke bare å utvikle gode fotballspillere, men også dyktige ledere og medarbeidere, sier Solbakken.

Johan Lange (t.v) var assistenten til Ståle Solbakken under tiden i Wolverhampton i 2012. Sam Bagnall / NTB scanpix

Oppsikt

– Det er også et sterkt bevis på at FCK med sine kraftige overprestasjoner i Europa vekker oppsikt i de store ligaene. Vi er blir studert nøye ettersom både spillere, trenere og ledere er blitt attraktive. Det er Johan et godt eksempel på, heter det fra Ståle Solbakken.

Aston Villa med Ørjan Håskjold Nyland i stallen sikret seg fortsatt Premier League-status i siste serierunde forrige søndag.

Kunne ikke si nei

Tilbudet fra Aston Villa var for godt til å si nei til.

– Muligheten for å jobbe i en så stor og ambisiøs tradisjonsklubb som Aston Villa i Premier League er unik. Derfor har jeg følt at jeg var nødt til å ta den muligheten og følge drømmen om å være en del av verdens største ligaer, sier Lange.

– Det er selvfølgelig ambivalent fordi jeg forlater en jobb og en klubb jeg liker svært godt, og som både har vært utfordrende og inspirerende å være en del av.