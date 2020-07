«Castro er nøkkelen som kan få låst opp AaFK. Gi ham den friheten han trenger.»

KOMMENTAR: Nå har Lars Bohinen vinglet nok fram og tilbake. Nå er det på tide å få satt hvordan laget skal spille.

Etter kampen mot Sandefjord var Bohinen klar på at de sto ved et veivalg. Da hadde trenerteamet tatt et grep med å forenkle spillet, som på ingen måte ble en suksess.