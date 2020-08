Følg Avaldsnes - Sandviken her

Corneren fra Dahl stusses på første stolpe. Sandviken redder ballen på streken, men ballen ender i returrommet. Tennebø skyter og ballen ender i nettet. TV-bildene viser at ballen gikk via midtstopper Decker og i mål.

Avaldsnes leverte årsbeste i 1. omgang borte mot Vålerenga forrige sesong. Da ledet laget 1-0 til pause. To store personlige feil i 2. omgang sørget derimot for at de måtte reise hjem med null poeng.

