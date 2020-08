Tilbake mellom stengene etter den oppsiktsvekkende vrakingen: – Det har vært utfordrende

Even Barli er tilbake som førstekeeper for Ranheim, men sjefen kan ikke love at det fortsetter slik.

EXTRA ARENA: Etter å ha vært Ranheims førstevalg i åtte år, ble Even Barli noe oppsiktsvekkende vraket foran sesongåpningen mot Stjørdals/Blink.