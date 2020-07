Thorsby utvist da Ronaldo og Juventus sikret seriegullet

Ny ligatriumf for storklubben.

Cristiano Ronaldo og Juventus sikret seriegullet søndag. MASSIMO PINCA / X06511

Nå nettopp

Juventus - Sampdoria 2–0

Juventus er italiensk seriemester for niende år på rad. Cristiano Ronaldo bidro med mål og assist da Sampdoria ble slått 2-0. Morten Thorsby ble utvist.

Juventus misbrukte den første matchballen med bortetap mot Udinese torsdag, men lot ikke den neste gå fra seg og er mester to serierunder før slutt. Ronaldo scoret sitt 31. seriemål for sesongen etter frispark på overtid i første omgang, mens innbytter Federico Bernardeschi satte inn keeperreturen etter portugiserens skudd i det 66. minutt.

Ronaldo misset straffespark rett før slutt og er tre mål bak Ciro Immobile i duellen om å bli målkonge i Serie A.

Thorsby og hans Sampdoria lot seg ikke slå uten kamp, og de skapte visse problemer for hjemmelaget inntil 2-0-scoringen. Ti minutter senere kom nordmannen for sent inn i et taklingsforsøk og fikk sitt annet gule kort i kampen. Dermed måtte laget avslutte med ti mann.

Morten Thorsby ble utvist for Sampdoria. MASSIMO PINCA / X06511

Juventus er sju poeng foran serietoer Inter med to serierunder igjen.

(©NTB)