Alexander-Arnold dominerte i ny rolle - England med enkel seier

(Malta - England 0–4) England fortsetter å dominere gruppe C i EM-kvalifiseringen - og i hovedrollen sto en «ny» Trent Alexander-Arnold (24).

– Han har vært samlingspunktet for alt England har skapt. Alt de gjør bra går gjennom ham, var dommen fra tidligere England-spiller Joe Cole.

Liverpools høyreback fikk nemlig sjansen som indreløper og var banens beste i Malta.

Med draktnummer 10 på ryggen brukte han bare åtte minutter på å åpne hele Malta-forsvaret med en strålende pasning.

I bakrom var Bukayo Saka på farten og banket ballen inn i feltet, der en uheldig Ferdinando Apap satte ballen i eget nett.

– Han er den beste til å slå pasninger på første-touchet jeg noensinne har sett, sier tidligere England-stopper Matthew Upson på BBC Radio.

NY 10'ER: Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold viste seg frem som midtbanespiller for England.

20 minutter senere fikk Alexander-Arnold igjen sjansen til å vise seg frem, da han mottok ballen fra 20 meter og klinket til:

En desperat Henry Bonello i Malta-målet måtte seg prosjektilet fly inn i hjørnet til 2–0 for England.

RAKETT: Trent Alexander-Arnold smeller inn 2–0 for England.

– Han kan oppnå tosifret antall mål og målgivende hver sesong om han spiller lengre fremme, twitret Liverpool-legende Jamie Carragher etter Alexander-Arnolds imponerende 1. omgang.

– Du må bygge et system der Alexander-Arnold kommer i posisjoner der han kan påvirke kampen. Da vil han være en ekte glede å ha på laget, oppsummer Joe Cole.

Etter kampen var også 24-åringen åpen for en rolle høyere i banen i fremtiden:

– Det er en posisjon jeg trives med og en rolle jeg kan se for meg å spille i. Dagen i dag var et veldig godt utgangspunkt å bygge videre på. Det viktigste for meg er at jeg får spille, samme hvilken posisjon det er i, sier Alexander-Arnold til Channel 4.

En straffescoring fra Harry Kane, hans 56. scoring 56. scoringHarry Kane er tidenes mestscorende spiller for England med sine 56 mål. Han passerte Wayne Rooney (53) da han satte 2-0 mot Italia 23. mars 2023. for England, ga gjestene en komfortabel 3–0-ledelse inn til pause.

Like før fulltid satte Callum Wilson punktum med 4–0 fra straffemerket. Seieren gjør at England står med full pott og topper gruppe C etter tre kamper. Malta ligger helt sist med null poeng.