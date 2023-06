Solbakken med Haaland-frist: – Da må jeg nesten sette ned foten

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken sier det «ville vært idiotisk» å tvinge Erling Braut Haaland tidlig hjem fra Manchester Citys potensielle «The Treble»-feiring. Men et sted går grensen.

Lørdag spiller Manchester City og Haaland finale i Champions League mot Inter.

Det kan bli Manchester Citys tredje store tittel den her sesongen etter at Premier League og FA Cupen er i boks. Det vil eventuelt være første gang et lag klarer det i England siden Manchester United i 1999.

Etter alle solemerker skal Manchester City ha en feiring og parade dersom de vinner Champions League. Ifølge Daily Mail er den planlagt mandag 12. juni.

– Det er mulig han kan komme etter den. Det går vel noen fly mandag kveld eller tirsdag morgen, kanskje, sier Solbakken til VG etter at pressekonferansen er over, selv om det er mest nærliggende å anta at Erling Braut Haaland ankommer i privatfly.

Fakta Norges tropp til kampene mot Skottland og Kypros Målvakter: Ørjan Håskjold Nyland (RB Leipzig), Mathias Dyngeland (Brann), Egil Selvik (Haugesund). Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Birger Solberg Meling (Rennes), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Hanche-Olsen (Mainz), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Brice Wembangomo (Bodø/Glimt), Leo Skiri Østigård (Napoli). Midtbane: Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Sheffield United), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Ola Solbakken (Roma), Kristoffer Velde (Lech Poznan), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Martin Ødegaard (Arsenal). Angrep: Bård Finne (Brann), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta), Alexander Sørloth (Real Sociedad). Vis mer

Norge skal spille to hjemmekamper mot Skottland og Kypros 17. og 20. juni i EM-kvalifiseringen, men Ståle Solbakken kunne tirsdag ikke svare på når eksakt Haaland ankommer samlingen som starter mandag.

Solbakken sier han vil tillate Haaland å gjøre seg mentalt ferdig med City-feiringene ved en eventuell «Treble» før han kommer til landsalgssamlingen.

– Det ville vært idiotisk av meg å bruke makt og regler for å få ham hit tidligere. Her handler det om å bruke sunn fornuft, og la Erling få avslutte og klarere hodet og jobbe seg inn slik at kroppen kan eksplodere to ganger 90 minutter til før han kan kaste seg i det store svømmebassenget sitt, sier Solbakken og ler.

På pressekonferansen før Solbakken snakket med VG sa landslagssjefen følgende om eventuelle City-feiringer:

– Det er begrenset hvor mange dager du kan feire det der, sier Solbakken i et lengre svar.

– Men du skal ha respekt for at om de vinner Champions League og «The Treble» er det sånn at selv ikke de beste spillerne får oppleve det igjen i karrieren.

– Zlatan som er kanskje Skandinavias beste fotballspiller gjennom tidene, vant ikke Champions League.

– Det blir en feiring hvis det skjer (at City vinner Champions League) og jeg legger meg ikke opp i hvordan det foregår.

– Men er paraden onsdag, får jeg sette ned foten.

– Jeg ringte hm (Haaland) for en uke siden, jeg sa da at jeg ikke kom til å snakke med ham noe mer.

– Vi finner en gylden middelvei. Det er ikke krise for meg om han kommer mandag morgen eller tirsdag morgen, så lenge han kan trene de taktiske øktene hvor vi skal ha en viss fart.

Ellers var det flere overraskelser i troppen Ståle Solbakken presenterte tirsdag.

Etter tap i Spania og uavgjort i Georgia bør Norge vinne begge kampene for å henge med i kampen om topp to-plasseringene i kvalifiseringsgruppen, som gir billett til EM i Tyskland neste sommer.

24 lag går til EM neste år. I tillegg til den forhåndskvalifiserte vertsnasjonen Tyskland får 20 lag plass via årets EM-kvalifisering. De tre siste plassene går til lag som kvalifiserer seg via Nations League-sluttspill til våren.