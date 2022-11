Bodø/Glimt reddet av Arsenal etter nytt tap – får ny sjanse i Conference League

(Bodø/Glimt – PSV Eindhoven 1–2, Arsenal − Zürich 1–0) Kjetil Knutsens menn ble knallhardt straffet og tapte for tredje kamp på rad. Likevel ble de nummer tre i gruppen.

3. nov. 2022 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

For ettersom skotske Kieran Tierney feide av gårde et prosjektil og sikret seieren for Arsenal i London, blir Bodø/Glimt nummer tre i gruppen til tross for tapet i torsdagens kamp på Aspmyra.

Dermed skal Glimt ut i playoff mot en av gruppetoerne i Conference League i februar.

I fjor ble Bodø/Glimt nummer to bak Roma i Conference League-gruppespillet, og møtte Europa League-treer Celtic, som ble slått over to kamper.

Bodø/Glimt kan møte et av følgende lag: Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan Beograd, Dnipro, Gent, Cluj og Basel.

– Det gjør vinteren litt kortere. Vi har noen morsomme kamper å se frem til, sier Patrick Berg til Viaplay om kampene som spilles 16. og 23. februar.

Eter to strake tap mot Zürich (1–2) og Rosenborg (2–3) ble det heller ingen opptur hjemme mot nederlandske PSV Eindhoven.

Et uheldig selvmål av Alfons Sampsted og en nådeløs kontring etter en rotete Glimt-corner sørget for at PSV stakk av med seieren i Bodø.

– Vi blir hardt straffet, slår Marius Lode fast overfor Viaplay.

– Vi kunne blitt straffet hardere i dag også, mener Patrick Berg.

Fakta Disse lagene er klare for Conference League Videre etter førsteplass i Conference League-gruppespillet, går direkte til åttedelsfinale: Slovan Bratislava, Sivasspor, AZ Alkmaar, Villarreal, Nice, West Ham, Istanbul Basaksehir og Djurgården. Videre etter andreplass i Conference League-gruppespillet, går til 16-delsfinale («playoff») og møter et av lagene nedenfor: Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan Beograd, Dnipro, Gent, Cluj og Basel. Videre etter tredjeplass i Europa League-gruppespillet, går til 16-delsfinale («playoff») og møter et av lagene ovenfor: Bodø/Glimt, AEK Larnaka, Ludogorets Razgrad, Braga, Sheriff Tiraspol, Lazio, Qarabag, Trabzonspor. Vis mer

Den tidligere Liverpool-unggutten Ki-Jana Hoever nikket ballen i bakhodet på Alfons Sampsted og i mål, mens Johan Bakayoko enkelt satte inn kveldens andre da han og innbytter Anwar El Ghazi fikk en hel banehalvdel for seg selv etter at Marius Lode slo vekk ballen i kjølvannet av et feilslått cornertrekk.

– De var sin egen verste fiende, konkluderer Lillestrøm-spiller og Viaplay-ekspert Pål André Helland.

På tampen av kampen reduserte Nino Zugelj for Bodø/Glimt og dermed endte det 2–1 til gjestene fra Nederland.

– I dag er det litt Bodø/Glimt på godt og vondt, sier trener Kjetil Knutsen.

Selv uavgjort i London hadde ikke holdt for Zürich, som var avhengige av å vinne for å ta seg forbi Glimt på tabellen. Tredjeplassen i gruppen var dermed i realiteten aldri i fare.

Nå gjenstår det bare en hjemmekamp mot Viking og bortekamp mot Strømsgodset i de to siste kampene i Eliteserien, hvor Bodø/Glimt har ett poengs forsprang på Rosenborg i kampen om andreplassen bak gullvinner Molde.

Bodø/Glimt er det eneste gjenværende laget i utslagsrundene i Europa etter at Molde røk på hodet ut av Conference League etter et stygt 0–4-tap mot Gent tidligere samme kveld.

Forrige sesong kom Bodø/Glimt helt til kvartfinalen i Conference League, hvor Roma ble for sterke og vant 6–2 sammenlagt.