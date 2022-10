Hedenstad-dobbel da Vålerengas Europa-håp ble knust

(Vålerenga - Sarpsborg 08 3–3) Vålerengas Vegar Eggen Hedenstad (31) hadde ikke scoret på et år og fem måneder. Mot Sarpsborg 08 dundret høyrebacken inn både én og to scoringer i målshowet.

Vålerenga hadde et ørlite håp om å kapre fjerdeplassen i Eliteserien med tre kamper igjen å spille. Etter poengtapet mot Sarpsborg 08 på hjemmebane, kan ikke VIF havne høyere enn femteplass i serien.

Dermed er VIFs Europa-håp borte.

Da hjalp det lite at høyrebacken Vegar Eggen Hedenstad vartet opp med to sjeldne bidrag foran motstanderlagets mål, og scoret sine to første mål for Vålerenga.

Sist gang backen fikk nettkjenning var 15. mai i fjor, for tyrkiske Fatih Karagumruk.

TO MÅL: Vegar Eggen Hedenstad bidro med to flotte scoringer i målshowet mot Sarpsborg 08.

Sarpsborg 08 fikk en drømmestart da Simon Tibbling pirket inn et av sesongens merkeligste mål. Ingen VIF-forsvarere fikk klarert, og gjestene ledet før det var spilt fem minutter.

Vålerenga åpnet meget svakt både offensivt og defensivt, og før det var spilt 20 minutter doblet Mikkel Maigaard ledelsen for bortelaget. Etter dette våknet vertene.

Kun to minutter senere dundret Vegar Eggen Hedenstad inn reduseringen med sitt første mål for Oslo-klubben, og Vålerenga tok over styringen. Det tok likevel en god stund før utligningen skulle komme.

På overtid i første omgang sto Amor Layouni helt alene på et hjørnespark, og vingen lobbet lekent inn 2–2 da han fikk avslutte helt umarkert og upresset.

UTLIGNET: Amor Layouni satte inn 2–2 rett før pause.

VIF fortsatte i samme spor etter hvilen, og Layouni var svært nære å sette sitt andre mål for kvelden midtveis i omgangen. I stedet var det høyreback Hedenstad som skulle bli tomålsscorer, da han tok saken i egne hender sekunder senere.

Backen vant ballen tilbake på egen hånd, dro seg inn i feltet og hamret inn 3–2-målet. Men som i første omgang, skulle det ta kort tid før motstanderlaget svarte.

Innbytterne Fardal Opseth og Guillermo Mollins vant begge sine dueller i feltet, og sistnevnte utlignet for Sarpsborg kun to minutter etter Hedenstads andre scoring.

Med 20 minutter igjen å spille ble det ikke flere scoringer, og det endte 3–3.