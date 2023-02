Manchester City tiltalt for Financial Fair Play-regelbrudd

Premier League bekrefter at Manchester City er tiltalt for en rekke regelbrudd, blant annet på Financial Fair Play. Klubben risikerer å bli kastet ut av ligaen.







06.02.2023 11:31 Oppdatert 06.02.2023 12:22

Premier League ramser opp det som skal være over hundre regelbrudd i perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen.

Det påpekes at klubben er pålagt å gi informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med tanke på inntekter og sponsorinntekter.

Det samme gjelder kontraktene til ledere og spillere. Alle godtgjørelser skal komme frem i kontraktene.

Premier League informerer om at bruddene gjelder regler i UEFAs klubblisensordning og Financial Fair Play – i tillegg til Premier League-reglementet om lønnsomhet og bærekraft.

Financial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

CITY-EIER: Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Dokumenter fra Football Leaks, som ble tilgjengeliggjort for VG av EIC-nettverket av det tyske magasinet Der Spiegel, antydet imidlertid at klubber som Manchester City og PSG brukte en kreativ løsning:

Gjennom å kunstig blåse opp egne sponsoravtaler, så kunne de også bruke mer penger uten å bryte regelverket

Premier League ramser opp det som skal være over hundre regelbrudd i perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen.

Det påpekes at klubben er pålagt å gi informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med tanke på inntekter og sponsorinntekter.

Det samme gjelder kontraktene til manager og spillere. Alle godtgjørelser skal komme frem i kontraktene.

Premier League informerer om at bruddene gjelder regler i UEFAs klubblisensordning og Financial Fair Play – i tillegg til Premier League-reglementet om lønnsomhet og bærekraft.

Financial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi eier Premier League-klubben.

Premier League-reglene krever at klubbene samarbeider og bistår Premier League med å gi dokumenter og informasjon i god tro. Også her skal Manchester City har begått regelbrudd.

Etterforskningen har pågått siden desember 2018, altså i drøye fire år.

Klubben har fortsatt ikke kommentert nyheten. En uavhengig kommisjon vil behandle saken, skriver BBC.

Ifølge The Times risikerer City blant annet poengtrekk og utestengelse fra ligaen.

VG oppdaterer saken.

I mai i fjor slapp City utestengelse fra Champions League.

Da hadde CAS (idrettens voldgiftsrett) nettopp omgjort UEFA-dommen som ville utestengt Manchester City fra Champions League i to år.

På det tidspunktet hadde City brukt 17 milliarder kroner i løpet av ti år.