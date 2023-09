Haaland-makker blomstrer: – Kan ikke legge alt press på skuldrene til Erling

MANCHESTER (VG) Ansvaret på Erling Braut Haalands (23) skuldre har blitt lettere denne sesongen. Han har nemlig en spissmakker som endelig får tillit og er i storform.

For på en Champions League-kveld der Haaland bommet og bommet, stjal 23 år gamle Julián Álvarez de fleste overskriftene med sine to mål i 3–1-seieren over Røde Stjerne tirsdag.

Da Pep Guardiola møtte til pressekonferanse etter kampen, ble han spurt om paradokset der Álvarez tross alt vant Qatar-VM med Argentina i 2022, men slet med å få spilletid sist sesong. Mens han så langt i årets sesong har spilt en stor rolle.

– At du vinner VM betyr ikke at du får spille hele tiden, sier City-manageren tydelig til journalistene – og viser til at Ilkay Gündogan og Kevin De Bruyne i lang tid opptok den posisjonen Álvarez hadde kledd best.

Nå er Gündogan i Barcelona, mens De Bruyne er langtidsskadet.

– Nå er de to borte. Og vi trenger spillere som kan spille tett opp mot Erling. Vi kan ikke legge alt presset på skuldrene til Erling. Nå er Phil (Foden) der, Julián er der. Vi skaper mange sjanser, sier Guardiola.

Selv om Haaland traff stolpen to ganger og brente sjanse etter sjanse i Champions League-åpningen mot Røde Stjerne, noterte han seg for en lekker målgivende. Til nettopp Álvarez.

Argentineren står med småpene fire mål og tre målgivende på seks kamper i henholdsvis Premier League og Champions League.

Guardiola skryter av samarbeidet.

– Assisten fra Haaland var veldig bra. Han (Álvarez) beveger seg så raskt, han er så ung. For en signering klubben har gjort. Han har alt – mål og målgivende. Fantastisk fyr, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

– Når han spiller bak Haaland er han enorm trussel.

– Er Álvarez en av de første du setter opp i laget nå? ble Guardiola spurt i et TV-intervju.

– Han fortjener det. Hver kamp jobber han, scorer og leverer assist. Når det skjer, så fortjener han det.

I år har han startet fem av fem ligakamper, og 23-åringen spiller naturlig nok mer med Haaland:

Forrige sesong startet Haaland og Álvarez 12 kamper i lag.

Denne sesongen har de spilt sammen fra start i syv av åtte mulige kamper.

– Hva har vi lært av Guardiola over årene? Han renoverer dem hver sesong. Det ser ut som Haaland og Álvarez er Guardiolas foretrukne valg, sier BBC-ekspert Chris Sutton.

PS: Manchester Citys neste kamp er hjemme mot Nottingham Forest i Premier League til helgen.

