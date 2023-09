Vålerenga-talent hevder seg utsatt for rasisme av egne fans: «Vi vil ikke ha deg»

Vålerengas lynving Jacob Dicko Eng (19) sier han slettet Instagram etter rasistiske meldinger fra egne supportere.





Publisert: 14.09.2023 20:21 Oppdatert: 14.09.2023 21:27

Det forteller VIF-talentet i klubbens egen podkast «Enga på pod», hvor Dicko Eng er gjest sammen med lagkamerat Magnus Bech Riisnæs.

Det var etter derbykampen mot Lillestrøm 1. mai at han ble utsatt for tilropene, hevder 19-åringen. Vålerengas erkerivaler scoret 4–3 etter en kontring langt på overtid, få sekunder etter at Dicko Eng hadde mistet ballen på LSKs halvdel.

– I Lillestrøm-kampen gjorde jeg ikke helt jobben min. Jeg ble skjelt ut av (Dag-Eilev) Fagermo FagermoVålerengas tidligere trener. Ble sparket i juni etter en svak start på 2023-sesongen., og så fikk jeg meldinger fra mange folk i Klanen, sier Dicko Eng i episoden.

Styreleder i Vålerenga Fotball AS og podkastvert for anledningen, Kjetil Siem, spør om hva slags meldinger han mottok.

– Rasistiske meldinger, som «kom deg ut». Det var masse sånn. Jeg sa ifra til Fagermo og slettet Instagram i to-tre måneder, svarer VIF-talentet.

Du kan se sekvensen fra podkasten øverst i saken.

ÅPNER OPP OM RASISME: Vålerenga-angriper Jacob Dicko Eng sier han mottok rasistiske meldinger etter derbykampen mot Lillestrøm i våres. Vis mer

– Jeg fikk meldinger som «kom deg ut av klubben» og «vi vil ikke ha deg her». Masse på Twitter også. Man er litt nysgjerrig når man er ung, så derfor leser man litt. Jeg fikk sjokk da jeg leste det. Det var ikke gøy, legger han til.

– Føler du at det ligger der fortsatt? spør Siem.

– Det begynner å komme bort. Jeg er på god vei nå, svarer Dicko Eng.

TV 2 omtalte saken først.

– Han gjorde en avgjørende feil i en viktig kamp, og burde ha kjempet etter balltapet, og det er slikt du får tyn for. Men derfra til å oppleve rasisme og stygge meldinger er langt over streken, sier VIF-styreleder Siem til VG.

– At Dicko fikk seg en real trøkk er veldig forståelig, og jeg syns han åpnet seg på en veldig ærlig måte i vår pod-samtale. Jeg håper at han nå får tilbake alt mot og sin kraft og kan gi alt igjen på banen. Det vil vi alle hylle, legger han til.

VIF-TOPP: Styreleder i Vålerenga Fotball AS, Kjetil Siem. Vis mer

Talsmann i Klanen, Christian Arentz, påpeker at en av grunnverdiene til klubben er kampen mot rasisme, og at kampanjen «Vålerenga mot Rasisme» har prydet VIF-drakten siden 1996.

– Det er ikke noe som skal skje og noe vi tar total avstand fra. Det hører ikke hjemme i en klubb som Vålerenga, sier Arentz til VG.

– Vi er ekstremt tydelige på at rasisme ikke er forenlig med å være medlem i Klanen. Vi har klare retningslinjer på det i vedtektene våre, og det er også forhold som kan føre til ekskludering som medlem. Det er vi knallharde på, fortsetter han.