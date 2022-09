Nådeløs Haaland straffet tabbe – så snudde Slovenia kampen

LJUBLJANA (VG) (Slovenia – Norge 2–1) Erling Braut Haaland (22) er involvert hver eneste gang Norge scorer mål, men glipper i andre enden sørget for det første tapet i Nations League-gruppespillet.

24. sep. 2022 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

Det var den «slovenske Haaland» som senket Norge. 19-åringen Benjamin Šeško er ikke bare spådd en lysende karriere – han går også i fotsporene til Haaland i østerrikske Red Bull Salzburg.

Fra rundt 25 meter dæljet han til med høyresleggen. Det så i utgangspunktet ut som en ball som var mulig å redde, men Ørjan Håskjold Nyland nådde aldri bort til hjørnet – og ballen snek seg inn ved stolperoten.

– En Ørjan Nyland i kampform redder det skuddet, sier Morten Langli i TV 2s studiosending etter kampen.

– Keepertabbe, enkelt og greit, sier tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen.

Šeško hadde allerede vært en sterk bidragsyter på utligningsmålet til Slovenia ti minutter tidligere. 19-åringen fant rom bak det norske forsvaret og hamret ballen inn foran målet til Nyland. Der dukket Andraz Sporar opp og skled ballen i mål i duell med venstreback Birger Meling.

– Vi får bekreftet litt av de bekymringene vi hadde. Den bakre fireren - ikke helt til å stole på. Hverken når det gjelder struktur eller individuelt. Og en keepertabbe i tillegg. Vi får bekreftet de mistankene vi hadde på forhånd, at det kanskje ikke er bra nok bak der, sier Drillo i TV 2s sending.

Dermed hjalp det svært lite at Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål for Norge. Han står nå med 21 mål på 22 kamper, og er kun tolv mål bak scoringsrekorden til Jørgen Juve.

Fakta Haaland i 2022/23-sesongen Premier League: 2 mot West Ham i 1. serierunde

1 mot Newcastle i 3. serierunde

3 mot Crystal Palace i 4. serierunde

3 mot Nottingham Forest i 5. serierunde

1 mot Aston Villa i 6. serierunde

1 mot Wolverhampton i 7. serierunde Sum: 11 scoringer

Champions League: 2 mot Sevilla i 1. gruppespillskamp

1 mot Dortmund i 2. gruppespillskamp Sum: 3 scoringer

Landslaget: 1 mot Slovenia i 5. Nations League-kamp Totalt denne sesongen: 15 scoringer Vis mer

Lørdagens scoring var også superstjernen Erling Braut Haalands sjette mål i Nations League. Ettersom han også hadde assist på Alexander Sørloths scoring mot Sverige, har Haaland vært direkte involvert i alle de syv scoringene i Nations League-gruppen.

Slovenia-kampen på Ullevaal, hvor Haaland gikk gjennom pressesonen og sa «Oblak, Oblak, Oblak», er den eneste kampen Norges nummer ni har gått målløs av banen.

I lørdagens kamp på fullsatte Stadion Stožice klarte han imidlertid å overliste keeperstjernen Jan Oblak, etter at slovenerne rotet bort ballen i egen sekstenmeter.

Fakta Dette betyr Nations League for Norge Dersom Norge vinner sin gruppe i Nations League vil det være viktig av tre årsaker: Norge får en ekstramulighet til å kvalifisere seg til EM via playoff. Tre av 24 lag i EM 2024 kvalifiserer seg gjennom Nations League. Norge får en mer fordelaktig seeding når gruppene til neste års EM-kvalifisering skal trekkes i Frankfurt 9. oktober. Norge rykker opp til nivå A, hvor man møter enda mer attraktive motstandere. Det kan også gi en enklere vei til playoff i fremtidige kvalifiseringer. Vis mer

Norges landslagssjef Ståle Solbakken ante kanskje hva som var i vente, for etter Haaland-målet var han i harnisk over norske pasningsfeil, og brølte flere ganger at laget måtte «roe ned». To bytter etter timen ble etterfulgte av to nye bytter ti minutter senere, men slovenerne snudde kampen.

Derfra og ut skapte Norge en del trykk mot det slovenske målet. Spesielt på dødballer var Norge farlige i begge omganger. Før pause hadde Norge tre sjanser og et annullert mål på heading fra Leo Skiri Østigård.

Den spenstige stopperen var nære på også da klokken tikket mot full tid, men ballen snek seg noen små centimetere utenfor. Like før hadde Jørgen Strand Larsen og Mats Møller Dæhli vært nære på en dobbelmulighet, uten å få ballen mellom stengene.

Norge flyttet opp Østigård opp på topp og pumpet baller opp i sluttminuttene. Syv minutter på overtid raget Østigård igjen til værs, men headet over mål.

Lørdagens tap betyr at tirsdagens hjemmekamp mot Serbia kommer til å bli en ren gruppefinale uavhengig av hvordan det går mellom Serbia og Sverige senere lørdag kveld.

Med uavgjort er Norge gruppevinner ettersom serberne ble slått 1–0 i Beograd.