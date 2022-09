Sverige-nedrykk tross Forsbergs perlescoring

(Sverige-Slovenia 1–1) Emil Forsberg (30) og Benjamin Šeško (19) leverte hver sin drømmescoring da Sverige endte sist i gruppen, og dermed rykker ned til nivå tre i Nations League.

PERLESCORING: Emil Forsberg har gått fra egen banehalvdel og er i ferd med å hamre inn utligningen mot Slovenia.

Bare seier var godt nok for Janne Anderssons mannskap. Ett poeng var ikke nok, og dermed endte Sverige helt sist i gruppen med Serbia, Norge og Slovenia.

Serbia vant gruppen foran Norge, etter å ha vært overlegene på Ullevaal stadion i kveld. En svensk seier ville ha vært til hjelp for Norge, men heller ikke resultatet på Friends Arena gikk Ståle Solbakkens vei.

Tidlig i kampen ville «hele Sverige» ha straffe da Viktor Claesson gikk over ende inne i Slovenias 16-meter, men den tyske dommeren Felix Zwayer vinket spillet videre.

De tidligere landslagsprofilene Fredrik Ljungberg og Sebastian Larsson var i studioet til svenske Viaplay, og kommenterte følgende om situasjonen:

– Jeg mener definitivt det skal være straffe. Det er jo en dytt i ryggen, og jeg synes det er katastrofalt at VAR ikke går inn i etterkant og tar den når hoveddommeren misser. Det er jo soleklart, når han kommer inn og rugbytakler ham i ryggen, sa Ljungberg.

– Jeg synes også det er utrolig. Her lurer man på hvorfor VAR finnes, sa Larsson.

Straffesituasjonen fikk enda større betydning da gjestene tok ledelsen.

Šeško leverte en nydelig scoring som stilnet hjemmefansen. Det var rett og slett en kunstnerisk prestasjon 19-åringen sto for da han fikk et overlegg fra Petar Stojanovic like før halvtimen var spilt. Han svevde i luften og sendte en venstrefot-volley vakkert i bue over en sjanseløs Robin Olsen i Sverige-målet.

Men før pause vartet Sverige og profil Emil Forsberg med en nesten like lekker variant.

Forsberg mottok ballen fra Victor Lindelöf mens han fortsatt var inne på Sveriges banehalvdel. Så satte 30-åringen fart på venstrekanten, skar inn mot midten av banen og lurte bort tre-fire slovenere før han banket ballen lavt til venstre for keeper fra nøyaktig 16 meter.

I andre omgang var det Dejan Kulusevski og Sverige som var farligst. Han serverte blant annet Quaison, som misbrukte et par sjanser. Claesson sørget også for at keeper Jan Oblak måtte ut i full strekk, men det ble ikke flere scoringer i den svenske hovedstaden.

PS! Sesko scoret også mot Norge lørdag kveld, og tenåringen spiller til daglig i Red Bull Salzburg. Han har signert en kontrakt med RB Leipzig fra neste sommer. Det er klubben til kampens andre målscorer, Emil Forsberg.