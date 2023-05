The Times: Thiago mister Liverpools serieinnspurt

Liverpools midtbanemann Thiago Alcântara (32) må gjennom en liten hofteoperasjon og går glipp av sesongens siste kamper, melder The Times.

Livepools Thiago i duell mot Gabriel Martinelli under Premier League-kampen mellom Arsenal og Liverpool.

03.05.2023 10:24

Ifølge avisen sliter spanjolen fortsatt med hoften. Derfor er det bestemt at han skal under kniven for å få fikset problemet som tidligere i sesongen holdt ham ute i to måneder.

Thiago ble meldt klar igjen i starten av april, men har siden kun spilt 96 minutter.

Liverpool har igjen ligakamper mot Fulham (h), Brentford (h), Leicester (b), Aston Villa (h) og Southampton (b).