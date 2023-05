Eks-Real Madrid-president om Ødegaard: – Virker som en tabbe

– Sannheten er at det egentlig ikke huskes så mye som et «prosjekt» i Madrid. Han var en spiller i Real Madrid, det var verdt et forsøk med å hente ham tidlig, men det var egentlig det, mener Sid Lowe.

Han mener imidlertid Real Sociedad, klubben fra San Sebastián nordvest i Spania, har et sterkere minne av nordmannens tid i spansk fotball.

Videre er det en oppfatning av at Martin Ødegaards debut i 2015 ble gitt først og fremst for å slå rekorden som tidenes yngste spiller for Real Madrid.

Klubbens nåværende trener Carlo Ancelotti kalte nordmannens overgang samme år for et «PR-stunt». Italieneren var trener både da Ødegaard ble hentet og da nordmannen ble solgt til Arsenal.