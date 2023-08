Opplysninger til VG: Sandberg landet på Gardermoen – blir Sarpsborg 08-spiller

Viking-spiller Niklas Sandberg (28) skal på medisinsk test hos Sarpsborg 08 tirsdag. Sarpingene betaler om lag to millioner kroner for Viking-spilleren, får VG opplyst.

FLYTTEFOT: Niklas Sandberg er på vei videre.

Mandag skrev Stavanger Aftenblad at Viking hadde mottatt et bud for kantspilleren.

Nå kan VG erfare at partene har kommet til enighet og at han derfor har tatt turen til Østlandet for å fullføre overgangen.

Sandberg kom til favorittklubben Viking før fjorårssesongen, men har slitt med å gjøre plassen til sin.

28-åringen har til gode å starte en kamp for Viking denne sesongen og har stort sett gjort en innsats fra benken.

Han kom blant annet inn og scoret på straffe i 2–0-seieren borte mot Brann forrige helg, men var ikke på banen da Viking slo Bodø/Glimt 3–2 søndag.

– Dette er veldig, veldig vanskelig. Det er kjekt å være i Viking, men noen ganger må jeg tenke på meg selv. Det blir noen runder i tenkeboksen nå, sa Sandberg til Aftenbladet mandag.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra noen av klubbene eller spillerens agent Imad El-Hammichi.

Sandberg scoret også på frispark tidligere i sesongen: