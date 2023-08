Hoseth og Klaksvík med historisk avansement etter vanvittig straffedrama

(BK Häcken – KÌ Klaksvík 3−3 e.e.o., 3–4 etter straffer) Færøyske KÍ Klaksvik fortsetter å sjokkere. Nå er gruppespillet i Europa sikret etter seier mot Per-Mathias Høgmos Häcken på straffer.





– Det er fantastisk. Helt fantastisk. Har du sett på maken, sier Færøyene- og Bryne-spiller Rogvi Baldvinsson til VG.

For bare uker siden spilte Klaksvík-keeper Jonathan Johansson som midtstopper i norsk femtedivisjon for Majorstuen. Tirsdag reddet han straffe borte mot Häcken i Champions League-kvalifiseringen, og la til rette for Klaksvíks siste straffetager, Vegard Forren.

Den tidligere Brann- og Molde-stopperen var sikker på straffe nummer fem, og sendte Klaksvík – der Magne Hoseth er trener – videre til tredje runde i Champions League-kvalifiseringen.

fullskjerm neste STRAFFEHELT: Vegard Forren forfølges av lagkamerater etter å ha scoret på den avgjørende straffen. 1 av 5 Foto: Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Klaksvík har levert enormt i årets kvalifisering, og fortsetter seiersrusen fra den første kvalifiseringsrunden mot Ferencvaros. Da ble 0–0 hjemme på Færøyene fulgt opp med en knallsterk 3–0-seier borte i Budapest.

Denne gangen var det også et 0–0-utgangspunkt som ble tatt med fra Færøyene, og returoppgjøret mot de svenske seriemesterne Häcken ble et drama uten like i Göteborg.

Etter 2–2 i ordinær tid, gikk kampen til ekstraomganger. Der tok Häcken igjen ledelsen, men et selvmål av keeper Peter Abrahamsson – godt presset av Sivert Gussiås – sørget for 3–3 og straffesparkkonkurranse.

Häcken-midtstopper Even Hovland startet straffedramaet med å score, og lagene fulgte hverandre til det sto 3–3 i straffekonken.

Da kom bommen til Häcken-spiller Mikkel Rygaard, men Sivert Gussiås fulgte opp med å banke ballen i tverrliggeren og ut.

Häcken bommet imidlertid også på sin femte straffe ved Simon Sandberg, før Forren gikk frem og avgjorde det vanvittige dramaet.

Hoseths Klaksvík er etter seieren sikret Europa-gruppespill i årets sesong. I tredje kvalifiseringsrunde skal han gjøre opp med gamleklubben Molde om en plass i Champions League-playoff. Vinneren av playoff går inn i gruppespillet i Champions League.

Taperen av dobbeltoppgjøret mellom Molde og Klaksvík, skal ut i Europa League-playoff. Taper man der får man en plass i Conference League-gruppespillet.

fullskjerm neste NY BRAGD: Klaksvík-trener Magne Hoseth underveis i kampen i Göteborg. 1 av 5 Foto: Adam Ihse/TT / NTB

På de 90 minuttene som ble spilt før ekstraomgangene, var det det færøyske laget som satte temperaturen for oppgjøret tidlig.

Etter et drøyt kvarter løftet danske Claes Kronberg inn mot høyreving Arni Frederiksberg, som etter to enkle ballberøringer fant nettmaskene og sendte de 100 tilreisende fra Færøyene til himmels.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før de svenske vertene svarte på sjokkåpningen. Tobias Sana ble servert av tidligere Vålerenga-spiller Amor Layouni, og fyrte inn utligningen fra rundt 20 meter.

Og to minutter etter hvilen sendte nyervervede Layouni vertene i føringen. Mikkel Rygaards innlegg fant pannebrasken på svensken som satte ballen forbi keeper Johansson.

SCORET: Tidligere Vålerenga-spiller Amor Layouni sendte Häcken opp i 2–1, men det var Vegard Forren (i bakgrunnen) som kunne juble til slutt. Vis mer

Denne gangen var det Klaksvík som slo raskt tilbake, og igjen var det Frederiksberg. Fra langt hold skrudde han et frispark rundt muren, og klønete keeperspill bidro til at det sto 2–2.

To mål i ekstraomgangene, og syv straffemål senere var det altså Klaksvík som kunne juble for avansement.

Nå blir det Molde-gjensyn for en rekke spillere og trenere i Klaksvík.

Hovedtrener Magne Hoseth og assistent Daniel Berg Hestad tilbrakte mesteparten av sine spillerkarrierer i Molde, mens Forren og Gussiås forlot romsdalsklubben i henholdsvis 2020 og 2019.

Høgmo og Häcken skal møte litauiske Zalgiris i den tredje kvalifiseringsrunden til Europa League.