Pep-kjenner om Haaland-utskjelling: – Et genialt sinn

MANCHESTER (VG) Få kjenner Pep Guardiola (52) like godt som Graham Hunter. Han har en helt spesiell analyse av hvorfor Manchester City-manageren lekset opp overfor Erling Braut Haaland (23) i ligaåpningen sist fredag.

VAKTE OPPSIKT: Pep Guardiola marsjerte rett mot Erling Braut Haaland i pausen i ligaåpningen mot Burnley. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

– Det har han gjort med mange forskjellige spillere. Det er instinkt, det kommer naturlig. Han skal ikke vise seg frem, det er ikke et teater, eller at han vet at kameraene er der. Han er bare fortapt i intensiteten og detaljene han skal fortelle til Erling, sier han til VG.

Hunter er en anerkjent reporter, har jobbet for Sky Sports, BBC og ESPN. Han bor i Barcelona og det har han gjort siden Pep Guardiola ble manager for katalanerne.

Der skrev han boken «Barca: The making of the best team in the world» i 2012, hvor han som eneste britiske journalist intervjuet Guardiola en rekke ganger. Boken vant flere priser og ble siden filmatisert.

Hunter har som de aller fleste fotballinteresserte fått med seg hendelsen sist fredag, der Guardiola og Haaland stjal absolutt alle overskrifter både i Norge, men også på balløya.

I en omgang der City slet stort, var Haaland det store lyspunktet. Jærbuen scoret to mål og sendte de lyseblå til pause med 2-0-ledelse.

Likevel valgte Guardiola å gå rett bort til Haaland da dommeren blåste av til halv tid, gestikulerte og pratet voldsomt, dyttet vekk kameraene som fulgte opptrinnet, mens nordmannen så litt utilpass ut.

– Hvis du ser på Erling, så drar han seg litt vekk, aksepterer og tåler det. Men han nyter det ikke, han er ikke spesielt fornøyd, men han så det komme. For uansett hva han gjorde eller ikke gjorde for å gjøre Pep misfornøyd, så visste han (Haaland), sier Hunter.

Manchester City-manageren har forklart situasjonen med at Haaland ønsket ballen i bakrom på slutten av omgangen, men at nordmannen ble oppgitt da det ikke skjedde, på tampen av en omgang som var ganske kaotisk for lagets del.

Haaland selv har hyllet sin egen manager for opptrinnet og sa at «han setter ufattelig pris på det».

Hunter sammenligner det å bli trent av Guardiola som å bli kastet rett i en glovarm peis.

– Mange tåler ikke heten. Det er mange spillere og managere som tenker at denne treningsøkten, denne taktiske briefen, videoanalysen og/eller fysioøkten er ikke så viktig. Jeg skal være der, men trenger ikke følge så nøye med. Den viktige kampen er om tre uker. For Pep er hvert sekund like viktig, mener Hunter.

Guardiola har riktignok fått kritikk for manøveren mot Haaland.

Sky Sports-ekspert Gary Neville var svært skeptisk og mente Sir Alex Ferguson – en av de mest intense managerne i historien – aldri ville gjort det på banen på den måten.

I BBC-programmet «Match of the Day», uttalte tidligere Newcastle-spiss og storscorer Alan Shearer, ifølge Manchester Evening News følgende:

– Jeg er gammeldags, jeg elsker at han har så drive og ønsker perfeksjon. Hvis han ikke vil at kameraene skal se det, så venter han til han er i garderoben. Jeg ville ikke likt det. Jeg ville sagt to ord til ham og ett av dem ville vært «off», sa Shearer og antyder at han ville sagt «fuck off», med andre ord «dra til helvete».

Han fortsatte:

– Si hva du vil til meg i garderoben, gi meg en overhaling, men ikke foran publikum på den måten. Nei.

KRITISK: Alan Shearer, her avbildet som ekspert i 2022. Vis mer

Hunter mener man må forstå hva som driver Guardiola for å forstå reaksjonen mot Haaland.

Han mener spanjolen er en del av en liten gruppe managere, med blant andre Sir Alex Ferguson, som ikke trenger ekstra motivasjon når de har suksess slik City hadde sist sesong der klubben vant The Treble The TrebleNår et lag vinner Premier League, FA cupen og Champions League i en og samme sesong..

Det handler ikke om å motbevise media, løfte trofeer, heller ikke om muligheten til å forlenge kontrakten, få bli i jobben, få enda mer i lønn, eller nå historiebøkene, som ifølge Hunter driver mange av Guardiolas kolleger. Selv om forfatteren og reporteren understreker at det ikke er irrelevant for City-manageren.

– Men det som driver ham er et umettelig behov for å erobre fotballen. For ham er fotball en besettelse, et genialt sinn du kan sammenligne med Stephen Hawking besettelse rundt fysikk, eller de som forsker på sykdommer. Den søken og den reisen han er på vil aldri stoppe.

Derfor trenger Guardiola, ifølge Hunter, spillere som er lydhøre i trening og i kamp. City-manageren har planer for å kontrollere ballinnehavet og seieren.

– Når folk gjør en feil, så tenker spillerne hans noen ganger at han overkompliserer og overanalyserer ting. Det er en drive der Pep vil teste seg selv mot alle de milliarder valg og muligheter som oppstår når du setter 22 mann på en bane i 90 minutter og du skal få det beste ut av det. Pep er en person som vil kontrollere det som skjer, det er driven og motivasjonen hans.