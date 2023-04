Motstanderen etter Amahl Pellegrinos tredje trippel for Glimt: – Han får altfor lite «kred»

(Bodø/Glimt-Stabæk 4–0) Amahl Pellegrino (32) har startet jakten på ny toppscorertittel - og Bodø/Glimt har full pott og 6–0 i målforskjell til nå.

STORSCORER: Fjorårets toppscorer i norsk fotball, Amahl Pellegrino, scoret to ganger på de første 12 minuttene mot Stabæk.

16.04.2023 18:50 Oppdatert 16.04.2023 19:10

Pellegrino spilte bare den første timen. Det var nok. Han scoret tre. Pellegrino har vært i Bodø/Glimt siden høsten 2021, og dette er tredje gang han scorer tre mål:

22.august 2021: Tre mål da Glimt vinner 3–0 over Kristiansund hjemme.

22. juli 2022: Tre mål da Jerv blir slått 5–0 på Aspmyra.

16. april 2023: Tre mål og så byttet ut etter 60 minutter i 4–0 mot Stabæk.

– Pellegrino får altfor lite «kred». Vær så snill og hylle ham, sier Stabæks Mushaga Bakenga til TV 2 etterpå.

– Media må våkne og gi ham den «kred» han fortjener.

– Når det kommer så mange mennesker, er det godt å gi dem litt valuta for pengene, sier Pellegrino selv til TV 2.

– Det er alltid ledig i krysset. Jeg er lei av tap-ins. Nå er det bare kremmerhus! smiler Glimt-profilen, som har vært plaget av lysketrøbbel og bare kom inn som reserve i seriestarten.

MOT HIMMELEN: Amahl Pellegrino tok ballen i hendene og holdt den mot himmelen etter sin tredje scoring. Så forlot han banen.

– Han er den beste målscoreren i Norge, sier kapteinen Patrick Berg til TV 2.

1–0 målet var av slaget som får fotballelskere til å måpe av beundring: Stående stille bøyer Pellegrino ballen i lengste vinkel fra rundt 20 meters hold.

– Et av de flotteste målene han har scoret, sier TV 2-eksperten Jesper Mathisen om 2022-sesongens toppscorer i Eliteserien.

4–0 var ikke helt ulikt det første. Igjen opp i motsatt hjørne fra sin posisjon på venstresiden. Prikkskyting kaller vi det.

– Det første målet er bra, sier Amahl Pellegrino tørt til TV 2.

TOPPER: Glimt-supporterne liker at klubben ligger på topp med full pott og 6–0 i målforskjell.

Så ble det 2–0 da Mvuka ble klippet ned. Pellegrinos straffespark gikk riktig nok ikke i mål, men Isak Pettersson måtte gi retur og da var Pellegrino ikke sen om å score på forsøk nummer to.

– Jeg ombestemmer meg i tilløpet. Men det er ikke over før det er over, så jeg setter returen, sier Pellegrino til TV 2.

– Vi må belaste dem riktig, sier trener Kjetil Knutsen om å bytte ut Pellegrino etter en time.

Bodø/Glimt har fått en perfekt start på sesongen - mens rivalen Molde sliter atskillig mer.

Mot Sarpsborg i ligastarten hadde Glimt scoret to etter 12 minutter.

Mot Stabæk hjemme tok det bare åtte minutter.

FEIRING: Fredrik Bjørkan (f.v.), Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk, Amahl Pellegrino og Runar Espejord har samlet seg etter scoring.

3–0 kom på et kremmerhus av Albert Grønbæk. Aleksander Andresen headet ut i ingenmannsland. Der var Grønbæk og straffet Stabæk hardt.

Mvuka herjet med Stabæk-forsvaret, men i likhet med Sarpsborg sist helg var også Stabæk brukbart med. Men med 3–0-ledelse til Glimt var selvfølgelig kampen avgjort.

– Det er ingen skandaleomgang, men vi må stramme opp defensivt, sier Stabæk-kapteinen Fredrik Krogstad til TV 2 før 2. omgang.

TUNGT: Lars Bohinen (t.h.) og resten av Stabæk-benken hadde 90 tunge minutter på Aspmyra.

Amahl Pellegrino økte til 4–0 før Mushaga Bakenga fikk ballen i mål for Stabæk - men målet ble korrekt annullert for offside. På overtid fikk Bakenga nok en scoring annullert, denne gang for hands.

– Vi tar med oss de gode periodene. Men Pellegrino demper og chipper inn - da blir det vanskelig, sier Bakenga til TV 2.

– Rent spillemessig er jeg relativt fornøyd med de første 60 minuttene, sier Stabæk-trener Lars Bohinen til TV 2.

Glimt holdt trykket oppe og presset på for flere mål. Trener Kjetil Knutsen benyttet muligheten til å gjøre fem bytter.

Mange av de 6583 tilskuerne på Aspmyra drømmer om gull. Glimt har ikke redusert forhåpningene etter de to første kampene.

– Det eneste laget som Bodø/Glimt ser etter på tabellen, er Molde. Det er det eneste laget som kan slå dem. Har Glimt fem poeng på Molde etter to kamper, er det en eventyrlig start. Da kan de smile og le der oppe, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen i sendingen.