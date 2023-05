Altas supertalent (16) klar for tysk storklubb: Blir lagkamerat med Forsberg

Fotballklubben Alta er enig med den tyske Bundesliga-klubben Leipzig om en overgang for Jonathan Vonheim Norbye.

BLIR LAGKAMERAT MED EMIL: I RB Leipzig blir Jonarhan Vonheim Norbye med Sveriges stjerne Emil Forsberg. Her jubler Forsberg under en kamp 5. april.

22.05.2023 11:29

Overgangen trer i kraft 1. juli 2023. Norbye fullfører dermed vårsesongen i Alta.

RB Leipzig er nummer tre i Bundesliga, bak Borussia Dortmund og Bayern München, med noen få serierunder igjen å spille.

Unggutten debuterte for Altas førstelag som 15-åring i fjor. I inneværende sesong har han spilt fire av seks seriekamper i 2.-divisjon.

Norbye står med flere aldersbestemte landskamper det siste året på henholdsvis G15- og G16-nivå.

«Vi vil takke RB Leipzig for en god dialog i denne prosessen. Vi er trygge på at dette blir positivt for alle parter og gleder oss til etter hvert å kunne følge Jonathans videre utvikling i en storklubb som RB Leipzig», skriver Alta.