Manchester United er klar for Champions League - men fikk Antony skadet

(Manchester United-Chelsea 4–1) Manchester United har allerede vunnet ligacupen, skal spille FA-cup-finale og er tilbake i Champions League.

25.05.2023 22:58

Casemiro (31), Anthony Martial (27), Bruno Fernandes (28) og Marcus Rashford (25) scoret da Manchester United slo Chelsea 4–0 og dermed er tilbake i Europas mest prestisjefylte turnering.

Den dårlige nyheten er at Antony (23) ble båret ut i tårer.

– Erik ten Hag og United har gjort jobben. Champions League-plass var kanskje det viktigste i år, sier Henning Berg i Viaplay-studio.

– Det der er kunst. Det er bare å ramme inn og henge opp på Nasjonalmuseeet, sier Pål André Helland i Viaplay-studio etter 2–0-scoringen:

Casemiro åpnet Chelsea-forsvaret med en genial pasning - med utsiden av foten og med blikket en annen vei. Sancho ble spilt fri på høyresiden og han trillet ballen tvers over til Anthony Martial, som satte inn 2–0 i åpent mål.

1–0 kom da Casemiro fikk lov av Chelsea-spillerne til å stå ganske alene og heade ballen i mål - etter et flott innlegg fra Christian Eriksen.

Bruno Fernandes satte inn 3–0 på straffe i 2. omgang etter at han selv hadde blitt lagt ned.

Deretter gjorde Marcus Rashford 4–0 etter en fryktelig tversoverpasning fra Chelseas Wesley Fofana.

Det som ikke var like hyggelig for Manchester United, var at Antony ble båret ut i tårer. Antony ropte umiddelbart ut sin fortvilelse. Han reiste seg opp, men måtte ned igjen.

– Det er trist for Antony. Det ser ikke bra ut, sier Henning Berg i Viaplay-studio.

Senere holdt United-fansen pusten da Marcus Rashford holdt seg til korsryggen. Men han kom seg tydeligvis igjen og fortsatte kampen.

4–0-seieren gir Manchester United økt selvtillit foran serieavslutningen og FA-cup-finalen mot Manchester City.

United har vært i Champions League og Europa League annet hvert år siden 2018/2019-sesongen. I år lykkes de røde etter en blytung sesongåpning, kombinert med Ronaldo-bråket.

Selv om det sto 2–0 til Manchester United ved pause, hang Chelsea brukbart med. Men i motsetning til vertene, var ikke Chelsea like flink til å sette ballen i mål. Ukraineren Mykhailo Mudryk misset utilgivelig da han fikk sjansen allerede på 0–0.

Chelsea stilte med et veldig ungt lag:

– Chelsea har brent enorme muligheter, sier Helland i Viaplay-studio.

Innbytter João Félix satte inn Chelseas trøstemål mot slutten.

Et av de store samtaleemnene i Chelsea er om Mason Mount vil signere ny kontrakt med Chelsea - eller om han forsvinner i sommer.

Frank Lampard sier at Mount «i en ideell verden» skriver under for videre Chelsea-spill - men innrømmer at det ikke er så enkelt.

– Det er en total opprydding som må til i Chelsea før neste sesong, sier Nils J. Semb på Viaplay-sendingen.

PS: Det er klart at Manchester City, Arsenal, Manchester United og Newcastle United blir de engelske representantene i Champions League 2023/2024.