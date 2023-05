City-debatten raser i England: Tidenes beste eller tidenes juksemakere?

MANCHESTER (VG) Manchester Citys tittelbonanza reiser debatten i England nok en gang: Har de vunnet med rettferdige midler?

TIL HVILKEN PRIS? Manchester City løfter Premier League-trofeet for tredje gang på rad. Det har fått innflytelsesrike aviskommentatorer til å hente frem de omdiskuterte sidene ved Citys suksess.





Da Manchester City løftet Premier League-pokalen forrige helg, gjorde de det for tredje gang på rad – og for femte gang de siste seks årene.

En prestasjon av historiske nivåer, som kan bli enda større med FA-cupfinalen og Champions League-finalen igjen før de runder av sesongen. Årets Manchester City har en gyllen mulighet til å kalle seg et av tidenes beste fotballag.

«Eller er de tidenes juksemakere?» spør sportsleder Owen Slot i The Times.

Han viser til hvordan klubben er anklaget for 115 brudd på Premier Leagues egne regler. Anklagene gjelder forhold helt tilbake til 2009, året etter Abu Dhabi kjøpte klubben.

Det er imidlertid viktig å påpeke at Manchester City ikke er dømt, og prosessen er ventet å ta lang tid. I mellomtiden konkurrerer Erling Braut Haaland & Co. som vanlig. I helgen delte Premier League-sjefen Richard Masters ut vinnermedaljer:

Manchester City bestrider alle anklagene:

De anklages for å ha blåst opp sponsoravtaler blåst opp sponsoravtaler Ifølge Financial Fair Play er det en grense på hvor mye man kan gå i underskudd. Jo høyere det totale budsjettet er, jo mer kan man gå i underskudd. Manchester City anklages blant annet for å blåse opp sponsoravtaler for å omgå reglementet rundt Financial Fair Play. . Dette ble dokumentert gjennom den omfattende Football Leaks-lekkasjen i 2018. Der Spiegel, VG og flere europeiske medier hadde dokumentene, som dokumenterte hvordan City-toppenes e-postkorrespondanse snakket om disse avtalene.

En annen anklage er at de ikke viser tilstrekkelig åpenhet rundt spilleres kontrakter.

I tillegg anklages de for å ikke samarbeide med etterforskningen.

Mens prosessene utenfor fotballbanen pågår, utdeler Premier League vinnermedaljer til det samme laget de anklager for omfattende regelbrudd.

– Det er litt ukomfortabelt og rart. Ingen vet, men alle ønsker å vite hva som kommer til å skje. Frem til det er situasjonen veldig merkelig, sier Sam Lee i The Athletic til VG etter Pep Guardiolas pressekonferanse tirsdag.

Manchester City-kjenneren beskriver debatten som pågår i England som «intens».

Så sent som 18. mai klaget klubben på at juristen som leder Premier Leagues uavhengige juridiske panel er Arsenal-supporter, ifølge The Telegraph.

Poengtrekk og økonomiske sanksjoner er mulige former for straff. I ytterste konsekvens kan Premier League frata titler eller utestenge klubben om den blir funnet skyldig.

– Min første tanke er at vi allerede er dømt, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på en pressekonferanse etter anklagene ble kjent.

Han mente de ble forhåndsdømt.

Klubben sa i en uttalelse at de var «overrasket» over anklagene. De bestrider alle sammen, og hevder de sitter på «omfattende og utvetydige bevis som støtter klubbens posisjon».

Siktelsen kom 7. februar, to dager etter 0–1-tapet for Tottenham. Flere har pekt på at dette var øyeblikket som samlet Manchester City i en «oss mot verden»-mentalitet.

– Anklagene kom på deres tyngste tidspunkt. Alt endret seg, alle ble samlet på samme side. Det var et vendepunktet, sier Lee.

Han mener at atmosfæren på Etihad endret seg etter offentliggjøringen. Han beskriver stemningen som «elektrisk» i den påfølgende kampen mot Aston Villa. Siden har Manchester City vunnet 14 av 15 kamper i ligaen, samtidig som de har kvalifisert seg for to finaler.

Lee viser også til klipp som Manchester City har lagt ut av Guardiola i garderoben. Der har han brukt anklagene som motivasjon overfor spillerne.

– Det er for eksempel en gang han sier «alt vi har vunnet, har vi vunnet på banen». Det budskapet gjentok han også i dag, sier Lee, som tolker det som en tydelig referanse til anklagene om juks.

Owen Slot i The Times viser også til hvordan City i utgangspunktet ble utestengt fra Champions League i to år, en avgjørelse de fikk omgjort i «idrettens høyesterett», CAS. Mye på grunn av at de fleste anklagene enten var foreldet eller falt bort av andre årsaker.

Klubben mener på sin side at dette viste at deres bevis vant frem. Guardiola gjentok dette ståstedet i februar, da han sa at «klubben beviste sin uskyld» i CAS.

City hadde uansett vært tilbake i Champions League denne sesongen om dommen ble stående.

Debatten raser nå i England om Manchester City vinner sine titler på rettferdig vis:

The Independents Miguel Delaney fikk voldsomme negative reaksjoner da han minnet på at dette først og fremst var et resultat av det arabiske emiratet Abu Dhabis ønske om å fremstå som en fremgangsrik idrettsnasjon. Mange mener de ønsker dette for å rette oppmerksomheten vekk fra nasjonens omfattende menneskerettighetsbrudd. Dette er populært kalt sportsvasking

Adam Crafton i The Athletic peker på hvordan Premier League er fanget i en limbo så lenge etterforskningen og rettsprosessen pågår.

BBCs Ros Atkins trekker i en seks minutter lang video frem alle de omstridte punktene rundt Citys suksess.

VG har kontaktet Manchester City for en uttalelse om debatten som nå går. De har ikke besvart henvendelsen, men Pep Guardiola snakket om temaet på tirsdagens pressekonferanse.

Samtidig som Manchester City blir beskyldt for å forsinke prosessen og ikke samarbeide i etterforskningen, hevder City-manageren at han vil ha en snarlig avklaring på saken.

– Jeg håper at Premier League kan komme med en avgjørelse så fort som mulig. Hvis vi har gjort noe galt, vil alle få vite det. Hvis vi er som vi mener at vi er, en klubb som har gjort det rette i mange år, kan folk snart slutte å snakke om det. Så vi vil elske å få det avgjort i morgen. Heller i dag enn i morgen. Det ville vi elsket.