Liverpool-Klopps marerittrekke: – Vi må spille to superkamper

Det er elleve år og seks strake kamper siden Liverpool sist slo Real Madrid. Spesielt fjorårets finaletap gjør fortsatt vondt for Jürgen Klopp (55).

Liverpool må bryte en skrekkrekke mot Real Madrid dersom de skal avansere til en kvartfinale i Champions League.

21.02.2023 19:05

Liverpool-manageren måtte mot sin vilje se igjen fjorårets Champions League fadese mot Real Madrid, noe han referer til som «tortur».

– Jeg hadde ikke sett den igjen før nå i helgen, og da skjønte jeg hvorfor jeg ikke hadde sett den. Men jeg måtte, og det var virkelig tortur, sier Jürgen Klopp på mandagens pressekonferanse.

Den engelske storklubben dominerte store deler av kampen, men tapte likevel 0–1 mot det spanske hovedstadslaget.

Etter en meget svak start på sesongen kan det se ut som Liverpool har snudd den vonde trenden. Merseyside-klubben har vunnet sine to siste ligakamper og går inn i kveldens Champions League-oppgjør med fornyet selvtillit.

Likevel er oddsen i Real Madrids favør om man ser på statistikken mellom de to. Jürgen Klopp er nemlig nødt til å bryte en trend dersom Liverpool skal ta seg videre til kvartfinale:

Grafikk: www.sofascore.com

Med tap mot Real Madrid i forrige sesongs finale, strakte Liverpools seierløse kamper seg til seks mot de hvitkledde. Det er Liverpools lengste rekke uten seier mot en motstander i Champions League.

Liverpools tyske manager har ledet laget i alle seks oppgjørene. Ifølge han må det to ekstraordinære prestasjoner til for at Liverpool skal avansere til kvartfinale.

– Vi må spille en superkamp. Eller, vi må spille to superkamper om vi skal gå videre. Men jeg har ingen problemer med det, for hvis du ikke spiller på ditt beste har du ikke sjanse på dette nivået. Real Madrid trenger ikke spille på sitt beste for å ha sjans, så det er forskjellen, sier Klopp.

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti kommer på sin side med en liten advarsel til konkurrentene.

– Jeg tror vi har større muligheter til å vinne denne sesongen. Rivalene våre ser også det. De ser på oss som større kandidater til å vinne i år kontra i fjor, sier Ancelotti på mandagens pressekonferanse.