Forsvarer Vålerengas gigantiske underskudd: – Helt nødvendig

VALLE (VG) Vålerenga gikk 42 millioner i underskudd i 2022, men får det dekket av aksjeselskapet. Klubbstyret mener det økonomiske tapet var helt nødvendig.

GJENVALGT: Vålerenga-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim fortsetter i vervet i to år til. På årsmøtet mandag redegjorde hun for VIFs massive underskudd.





14.03.2023 03:25

Klubbens uttalte mål er likevel økonomisk uavhengighet fra investor Tor Olav Trøim.

Vålerenga Fotball Elite (VFE) sendte ut årsdokumenter til klubbmedlemmene forrige uke. De inneholdt informasjon om at Vålerengas underskudd ligger på 42,8 millioner.

Mandag holdt VFE årsmøte på Intility Arena, hvor rundt 150 klubbmedlemmer møtte opp. Flere av dem var svært kritiske til den økonomiske situasjonen, og utfordret styret ved en rekke anledninger.

Tor Olav Trøim, investorselskapet hans og Vålerenga Fotball AS tar nemlig regningen for de titalls millionene i minus. Vålerenga Fotball Elite (klubben) belastes ikke for beløpet.

«I 2022 var det et sterkt ønske fra sportslig ledelse om å styrke stallen, og eierskapet garanterte for investeringene som ble gjort i nye spillere. Det kom flere bud på våre egne spillere, men en samlet vurdering gjorde at klubben heller ville beholde spillerne i klubben for å oppnå bedre sportslige resultater», heter det i det utsendte dokumentet til VFE.

ÅRSMØTE: Mandag holdt Vålerenga Fotball Elite årsmøte på Intility Arena.

Ifølge daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, var underskuddet planlagt slik at klubben kunne «opprettholde VIFs konkurransekraft i Eliteserien» i fjor.

I fjor sommer hentet klubben landslagsstopper Stefan Strandberg, Belgia-proff Simen Juklerød og Torgeir Børven.

Profiltunge investeringer, samt å beholde nøkkelspillere som Osame Sahraoui til tross: VIF endte på sjetteplass i Eliteserien i 2022.

VÅLERENGA-SJEF: Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth under årsmøtet mandag.

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim – som mandag ble gjenvalgt i vervet for to nye år – forklarer vurderingene og spillerkjøpene overfor klubbmedlemmene på årsmøtet:

– Vi har fått garantier for at dette skal dekkes opp, slik at vi ikke skulle ende i økonomisk rød sone. Det var en avtale vi inngikk med AS-et. Det var vi helt trygge på, sier Sørheim i gymsalen på Intility Arena.

– Vi gjorde investeringene fordi vi mente at det var det riktige å gjøre for den sportslige situasjonen. Det var en helt nødvendig styrking av vår sportslige konkurransekraft, legger hun til.

FORSVARER UNDERSKUDDET: Vålerenga-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim brukte god tid på å forklare og forsvare klubbens underskudd på 42,8 millioner under VFEs årsmøte. Her i dialog med styremedlem Einar Greve.

Etter planen skal Vålerenga AS og eierselskapet til investor Tor Olav Trøim dekke underskuddet på 42,8 millioner, men en viktig faktor kommer ikke frem i VFEs årsrapport. Kontrollkomiteen KontrollkomiteenIntern komité som skal påse at klubbstyret utfører oppgaver etter loven. skriver at de er kjent med en låneavtale mellom VFE og AS-et og Magni Sports, og at det har vært uenigheter i styret om avtalen.

Styremedlem i VFE, Einar Greve, orienterte om avtalen på årsmøtet. Ifølge Greve innebærer ikke avtalen et økonomisk lån.

Sørheim påpeker også at Vålerenga bestandig skal være med og kjempe i toppen av Eliteserien, og hevder at dagens stall har langt mer verdi enn tidligere.

– Problemet i fjor var at vi fikk et lag som var så ungt at vi trengte mer erfaring inn. Dette var også en tilbakemelding fra spillergruppa, at de unge trenger å spille med eldre for å bli bedre. Da var det nødvendig å kjøpe, men det viktigste vi driver med er spillerutvikling.

Les også Vålerenga får kritikk for å droppe styremøter: – En farlig utvikling

INVESTOR: Vålerenga-investor Tor Olav Trøim (i midten) avbildet på en VIF-kamp på Ullevaal stadion i 2015.

I tillegg til styrets ønske og begrunnelse om å styrke spillerstallen, viser klubben også til et mål som har vært kjent i flere år: Å være uavhengig av en ekstern investor.

«Klubbstyrets mål er at klubben skal kunne driftes uten tilskudd fra eierselskapet, et mål som også er uttrykt i tidligere årsmøtevedtak. Klubben lyktes med dette både i 2020 og i 2021. Det er særlig spillersalg og -kjøp som fører til store svingninger i inntekter og utgifter», heter det i årsdokumentet.

Vålerenga budsjetterer foreløpig med en fjerdeplass på tabellen i Eliteserien 2023 og exit i fjerde runde av cupen, opplyser daglig leder Erik Espeseth på årsmøtet.