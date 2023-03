Mer Lineker-trøbbel – må stå over sending

Problemer med stemmen gjør at tidligere Tottenham-spiller, Gary Lineker (62), går glipp av søndagens FA-cup-sending på BBC.

KORT RETUR: Gary Lineker var tilbake i studio lørdag, men må stå over søndagens sending etter å ha mistet stemmen.

19.03.2023 12:28

Lineker var tilbake på BBC sine fotballsendinger lørdag, etter å ha blitt tatt av luften midlertidig som følge av brudd på kanalens interne retningslinjer.

Søndag skriver BBC selv at Lineker har mistet stemmen, og at han ikke er en del av dekningen av søndagens kvartfinaler i FA-cupen.

Kanalen skriver at Lineker skal ha hatt problemer med stemmen under oppgjøret mellom Manchester City og Burnley lørdag, og at tilstanden har forverret seg over natten.

Den tidligere Tottenham- og Barcelona-spilleren ble midlertidig tatt av luften etter å ha vist motstand på sosiale medier mot et politisk forslag fra den britiske regjeringen.