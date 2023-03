Ola Solbakken mener «snille Norge» kan lære av Mourinho: – Må bli mer kyniske

MALAGA (VG) Landslagskaptein Martin Ødegaard (24) ville ha straffespark. Ola Solbakken (24) tror at sjansen for en VAR-avgjørelse ville vært større om Norge hadde tatt i bruk noen italienske triks.

forrige







fullskjerm neste DISKUSJON: Ståle Solbakken i prat med Martin Ødegaard på sidelinjen. I front ser man Sander Berge. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG









26.03.2023 08:21 Oppdatert 26.03.2023 09:37

– Hvis dette var for Roma på Olympiastadion, hadde det hundre prosent blitt dømt, sier Italia-proffen Ola Solbakken til VG etter 0–3-tapet for Spania i EM-kvalifiseringens første kamp.

Trønderen spratt opp fra innbytterbenken og ga fjerdedommeren klar beskjed om hva han syntes om situasjonen hvor Martin Ødegaard ble meid ned av Manchester City-stjernen Rodri i første omgang.

– Vi har litt å lære der. Vi skal ikke få dommeren til å ta avgjørelsen, men vi må få ham til å se på den. Hadde den blitt sett på, hadde det blitt straffe, sier Solbakken på spørsmål om vi er for snille i Norge.

INNHOPP: Ola Solbakken var som vanlig kjapp til beins etter at han kom inn fra benken.

Mohamed Elyounoussi stusser over at dommeren, ifølge Norges venstrekant, sa at situasjonen var blitt kikket på av VAR-teamet og at de hadde konkludert med at det ikke var straffe.

– De påstår at det ble sjekket med en gang, Da har de sjekket dårlig. Det er en veldig svak avgjørelse, men nå må vi bli ferdig med det og komme oss videre, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er helt vilt. Først og fremst at det ikke blir straffe. Han dømmer ingenting, men da må de gå inn og få ham til å se på monitoren. De må ha sovet. Det er fryktelig synd. Jeg prøver å legge press og snakke med ham i pausen, men han ser ikke på deg og er fly forbannet. Det går ikke å snakke med ham, freste Alexander Sørloth i intervjuet med VG.

OMDISKUTERT: Den franske dommeren Benoît Bastien fikk ikke akkurat gode skussmål fra de norske spillerne.

VG spør Ola Solbakken om han har merket at det er en annerledes kultur og en annen kynisme i løpet av sine måneder i Italia.

– Når man mener man oppriktig blir snytt, må man si ifra. I dag blir vi det. Hadde vi vært flinkere og flere hadde sagt fra tydeligere og lagt trykk på dommerne, hadde vi sikkert fått noe ut av det. Vi må bli flinkere og mer kyniske på det, sier Roma-spilleren.

– Løsningen er å sende Ståle Solbakken på kurs med Mourinho?

– Som sagt: Hadde det vært i Roma, hadde vi fått straffe.

Konfrontert med forslaget, minner Alexander Sørloth om at det har endt med noen røde kort for Mourinho denne sesongen:

Mens Elyounoussi sier at han er vant med VAR-dømming i England som han opplever som «veldig fair», tror midtstopper Stefan Strandberg at ytre faktorer kan ha påvirket den franske dommerens avgjørelse.

— Spania er en stornasjon med all historikken de har her på hjemmebane, men det er skremmende når man har VAR at man ikke har kommet lenger i verden, og at de ikke tør gå inn og gjøre om på det, sier han.

På spørsmål om Norge kunne eller burde gjort mer for å tvinge frem en VAR-sjekk, svarer de norske spillerne slik:

– Problemet var at vi da fikk gult kort… sukker Elyounoussi.

– Nei, altså. Du skal ikke trenge å kjefte og smelle når det er VAR. Det er bare å se på skjermen for dem. Jeg vet ikke hva som skjer, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til VG.

– Jeg løp bort til dommeren. Jeg gjorde det jeg kunne. I pausen hadde jeg en lang prat med han og prøvde å manipulere han på best mulig måte, men han er fransk og visste best, sier Strandberg.

– Du skal ikke trenge det. Jeg vet ikke hvor mange som sitter i bussen, men det er iallfall nok folk. Det kan være at de hadde skrudd på noe annet på tv-en. Det skal være ganske lett å få med seg den, men det virker ikke som de sjekket den engang. Det er kjipt, sier Leo Skiri Østigård.