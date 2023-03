Pappa Patrick Berg takker samboeren – og får hyllest i retur

MARBELLA (VG) Landslagsprofilen Patrick Berg (25) sier at det er vanskelig å reise bort fra sin tre måneder gamle datter. Men samboeren lar seg imponere av Glimt-stjernens pappaferdigheter.

NY SAMLING: Patrick Berg på vei av bussen sammen med Mohammed Elyounoussi før trening i Spania.







25.03.2023 09:20

– Man kjenner det. Det er det ingen tvil om. Men det er trygt å vite at det har gått såpass fint når man er borte, sier Patrick Berg til VG om den nye hverdagen.

Bodø/Glimt-kapteinen var en av spillerne som stilte i pressesonen på den plettfrie, avsidesliggende gressmatten La Quinta – en sterk kontrast til småbarnslivet hjemme i kalde Bodø.

– Det har gått overraskende bra, mye takket være en fantastisk samboer som drar mye av lasset. Jeg stortrives både som far og å være tilbake i Glimt, så jeg er på et godt sted, sier 25-åringen.

Samboeren Rikke Nielsen holder nemlig stand sammen med den drøyt tre måneder gamle datteren Filippa, mens kjæresten forbereder seg til de viktige EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia.

forrige





fullskjerm neste Patrick Berg og datteren Filippa. 1 av 2 Foto: Privat

Tidligere i vinter var han blant annet fire uker på treningsleir med Bodø/Glimt, men kjæresten har kun gode ting å si om Bergs farsinnsats så langt.

– Patrick er så omtenksom og snill. Han er nok den mest tålmodige og roligste personen jeg noensinne har møtt, forteller hun til VG, og spøker med at han «noen ganger kan være irriterende rolig».

Mye av årsaken til nettopp det er samarbeidet med Bodø/Glimts mentaltrener Bjørn Mannsverk.

– Jeg har kanskje fått det perspektivet på livet litt før jeg ble far, men jeg kan nok godt tenke meg til at det er mange som opplever det enda sterkere når man blir far. Man tenker helt klart mindre på seg selv, sier Berg.

– Han kler papparollen skikkelig bra og er veldig flink med henne. Man hører folk si at man blir forelsket på nytt når man ser kjæresten sin sammen med barnet, for det er virkelig noe eget å se ham sammen med Filippa, sier Nielsen.

SAMBOERE: Patrick Berg og Rikke Nielsen.

På forhånd var hun mest spent på hvordan han skulle takle bleieskiftingen, men tiden har vist at den pasningssterke midtbanespilleren vært treffsikker.

Samtidig legger hun ikke skjul på at det er noen utfordringer tilknyttet samboerens reisebelastning.

– Man kjenner selvfølgelig litt ekstra på det rett etter en fødsel at fire uker på treningsleir er ganske lenge, men heldigvis har vi masse familie og venner som stiller opp. Man setter kanskje litt ekstra pris på stundene man har sammen enn hva man tidligere har gjort.

De har også tatt grep med tanke på søvn. Nielsen avslører at samboeren tilbringer siste natten før kamp på gjesterommet, men bortsett fra det gjennomføres trilleturer, kveldsbad og leking sammen.

– Jeg tror nøkkelen for å få fotballen og hverdagslivet til å fungere best mulig er gode rutiner, la hverandre få litt egentid inni mellom, og ikke minst huske å sette pris på hverandre hver dag, sier Nielsen.

SOLRIK: Patrick Berg under trening med det norske A-landslaget i Marbella.

Når datterens oldefar i tillegg heter Harald Berg og bestefaren heter Ørjan Berg, er det ikke utenkelig at fotballen blir en del av livet i lang tid, selv om de ikke vil innvie vil selge inn datteren som en del av Bodø/Glimts kvinnesatsing riktig ennå.

– Vi får se hvordan presset blir. Jeg skal i hvert fall ikke legge noe press allerede nå. Det er litt tidlig når hun er tre måneder gammel, ler Patrick Berg.

Til jul fikk datteren Manchester United-drakt av Patrick Bergs vennegjeng. Bodø/Glimt-drakten lar foreløpig vente på seg, selv om samboeren og datteren har vært til stede under alle kampene som har vært på Aspmyra til nå.

– Vi har begge sagt at Filippa får velge å holde på med akkurat hva hun selv vil når hun selv ønsker, men skal ikke legge skjul på at det blir å komme noen fotballsko i hus når hun har begynt å gå likevel, sier Nielsen, som også har holdt med fotball fra hun var liten.

– Det blir nok litt fotballspilling hjemme, legger hun til.