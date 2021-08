En dag forsto Oddveig at sønnen hadde noe unikt: Nå er Andreas hjemme hos mamma igjen

Det sier Oddveig Rikardsen, mamma til sykkelprofilen Andreas Leknessund til iTromsø. Leknessund(23) er hjemme i Tromsø for første gang siden nyttår, og er på startstreken når Arctic Race starter torsdag

Andreas Leknessund og sin mor Oddveig Rikardsen.

4. aug. 2021 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

iTromsø besøkte familien på mandag, og mamma Oddveig Rikardsen synes det er stor stas å ha sønnen hjemme.

Hun viser iTromsø et bilde på veggen tatt nesten nøyaktig for fire år siden – 2. august 2017 – bildet viser mor og sønn etter at Andreas har vunnet EM for juniorer i Danmark. Hun har akkurat blitt spurt av iTromsøs journalist om når hun forsto at sønnen hennes kunne nå virkelig langt som syklist.