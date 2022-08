Casper Tengstedt scoret tre i ny RBK-seier: – Det stinker klasse

(Sandefjord – Rosenborg 2–5) Han scoret i RBK-debuten og fortsatte med tre mål og skaffet straffe da Sandefjord ble senket. Casper Tengstedt (22) har fått en drømmestart i Rosenborg.

– Det var fett. Sinnssykt. Dette hadde jeg ikke regnet med, sier dansken til Discovery og brukte ordet «deijligt» gjentatte ganger.

Spissen hentet fra Horsens realiserte alt da kampen vippet på Release Arena.

I løpet av bare fem minutter i 2. omgang ble han spilt gjennom av både Ole Sæter og Carlo Holse. Tengstedt kippet ballen enkelt over Hugo Keto på den første og passerte den finske keeperen med den største selvfølgelighet på den andre.

– Det stinker klasse, hylte Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud. Dansken belønnes med ni av 10 mulige poeng på VG-børsen.

Rosenborg vant sin fjerde strake seier og er blitt en utfordrer til Molde, Bodø/Glimt og Lillestrøm om medaljene. Kjetil Rekdals mannskap står med 10 strake kamper uten tap i serie og cup. Chelsea-lånet Bryan Fiabema ordnet storseier 5–2 på overtid.

Nå har Rekdal fått en stjernespiss å jobbe med. Ifølge Adresseavisen har RBK betalt 10 millioner kroner for å flytte Tengstedt til Norge etter 15 mål for Horsens i dansk 1. divisjon sist sesong.

– Det er over forventning at han scorer tre. Det er en god spiss i en fin alder. Vi får håpe at vi bare får beholde ham, sier Kjetil Rekdal.

SCORET TRE: Casper Tengstedt dominerte alt da Sandefjord ble slått.

Kampen startet med et ellevilt kvarter foran en fullsatt arena – 6182 tilskuere på grunn av at ungdomsturneringen Sandarcupen spilles i Hvalfangerbyen.

– Helt Texas de første 20 minuttene, meldte Sandefjords Alexander Ruud Tveter til Discovery i pausen.

Youssef Chaib feiret 26-årsdagen med sin første eliteseriekamp fra start. Han satte trykk på RBK med en gang. Venstrekanten skaffet corner da det var gått fem minutter. Mohamed Ofkir la hjørnesparket hardt foran mål.

Det er mulig André Hansen hadde solen i fjeset. RBK-keeperen slo den skrudde ballen rett bakover i eget nett. 1–0

Dramatikken fortsatte umiddelbart. Nå var det Sandefjord-keeper Hugo Keto som gjorde feil. Finnen gikk unødvendig hardt inn i Casper Tengstedt. Ole Sæter satte et suverent straffespark ned til høyre. 1–1.

Adrian Pereira dominerte på Rosenborgs venstrekant. Han slo inn til en totalt umarkert Tengstedt. Den 22-årige nykommeren scoret i sin andre kamp på rad etter RBK-ankomsten og startet showt som endte med hat trick. 1–2.

SCORET NUMMER 10: Mohamed Ofkir scoret sitt 10. seriemål for sesongen, men Sandefjord fikk til slutt solid bank av RBK.

Sandefjord slo tilbake umiddelbart. Ofkir testet Hansen med et langskudd. Returen satte Ruud Tveter inn. 2–2.

Det hadde gått 15 minutter.

Puh!

– Sandefjord kommer til altfor mange sjanser, sa RBK-kaptein Markus Henriksen til Discovery. Han etterlyste defensiv struktur og ro etter en heseblesende omgang. 6–4 til hjemmelaget i klare målsjanser.

– Gøy, men, sa Alexander Ruud Tveter. Han irriterte seg over at Sandefjord på ingen måte tok vare på den tidlige ledelsen etter bare fem minutters spill.

Kjetil Rekdal tok en offensiv kraft i Adrian Pereira og flyttet Tobias Børkeeiet opp for å stabilisere midtbanen. Rosenborg fikk mye bedre kontroll.

Så kom Casper Tengstedt.

Det gikk som det pleier for Sandefjord. Klubben har ikke slått Rosenborg på 20 forsøk i eliteserien. Hjemmelaget gikk opp i limingen.

– Vi serverer dem ganske mange mål, sier trener Hans Erik Ødegaard til Discovery.

Rett før slutt fikk midtstopper Jesper Taaje rødt kort for en helt unødvendig hard takling på Fiabema. Rett etterpå scoret 19-åringen fra Tromsø sitt første RBK-mål.

– Han traff mann og ikke ball. Det var punktum på en svart andre omgang, sier Ødegaard om utvisningen.