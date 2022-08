Overgangen bekreftet: Børven gjør comeback i Vålerenga

Torgeir Børven (30) forlater tyrkisk fotball og returnerer til klubben han forlot for ti år siden.

TILBAKE: Torgeir Børven viser frem sitt nye draktnummer på Valle.

12. aug. 2022 13:21 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere denne uken kunne VG melde at spissen var på vei tilbake til Oslo-klubben. Nå er altså comebacket bekreftet.

Vålerenga skriver på sine hjemmesider at de har signert spissen på en 2,5 års kontrakt. Børven kommer fra spill for tyrkiske Gaziantep.

– Det kjennes godt å være på plass. Jeg trivdes i Vålerenga for ti år siden, og føler meg trygg på at jeg skal trives her denne gangen også, sier Børven til klubbens hjemmesider.

Se hvordan Børven ble presentert i Tyrkia.

– Jeg kommer først og fremst hit for å bidra med mål som spiss. I tillegg så jeg at jeg ble omtalt som en veteran, så da kan jeg kanskje hjelpe de yngre litt og vise dem hva som skal til. Skape litt kultur, rett og slett, sier Børven.

30-åringen blir med det gjenforent med trener Dag-Eilev Fagermo. Den nåværende Vålerenga-treneren ga Børven debuten for Odd mot Brann tilbake i 2009. I 2012 ble han solgt til Vålerenga, hvor han scoret 18 mål på 43 kamper, før han dro videre til den nederlandske klubben Twente.

– Torgeir er en spiller jeg kjenner svært godt, og en spisstype som passer veldig bra inn i måten vi spiller på, sier Fagermo.

COMEBACK: Torgeir Børven scoret 18 mål på 43 kamper i sin første periode i Vålerenga.

Børven og Fagermo var også sammen i Odd i 2018 og 2019. I 2019 ble spissen toppscorer i Eliteserien, med 21 mål på 30 kamper. Deretter gikk Børven til Rosenborg, før han ikke lenge etter satte kursen mot Tyrkia.

Etter et godt år i Ankaragücü, dro han til Gaziantep. Der er det blitt begrenset med spilletid for den norske spissen. Ifølge Transfermarkt har han bare spilt 217 minutter siden sommeren 2021.