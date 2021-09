Omoijuanfos private mareritt: Trodde han mistet sønnen

KRISTIANSUND (VG) I vinter fikk Eliteseriens toppscorer og daværende ettbarnsfar, Ohi Omoijuanfo, en skrekkelig beskjed. Nå er han tobarnsfar og forteller VG om «mirakelet».

TØFF VINTER: Tidligere i år fikk Molde-spiss Ohi Omoijuanfo en skrekkelig beskjed.

– Hadde det ikke vært for en prosess som gjør at minst to leger må sjekke, så hadde vi tatt den pilla og drept ungen vår, forteller Omoijuanfo (27) til VG om svangerskapsmarerittet som utspilte seg sist vinter.

2020-sesongen var over og 2021-sesongen lå for hans føtter. Molde-spillerne hadde vinterferie og på hjemmebane smilte livet til familien Omoijuanfo.

Molde-spissen og hans kone Marlen ventet nemlig sitt andre barn – men brått ble verden snudd på hodet.

KLARTE SEG: En lykkelig slutt på en skummel reise. Her holder «Ohi» sitt nyfødte barn i forrige uke.

Den «vanlige» kontrollen

– Vi skulle bare inn på en vanlig kontroll for å sjekke at alt var bra med fosteret, sier den daværende ettbarnsfaren om turen til en privatklinikk like utenfor Oslo som han og kona sent vil glemme:

– Det var et sjokk, åpner Omoijuanfo om den skrekkelige beskjeden.

– Legen fortalte oss at hun ikke kunne finne noe hjerteslag hos fosteret, og at hun var 99 prosent sikker på at fosteret var dødt. Det ble satt opp en abort-time for kona mi på Ahus.

FRA TOPP TIL BUNN: Fjorårssesongen var et eventyr for Molde ute i Europa. «Ohi» fikk blant annet møte favorittklubben Arsenal på mektige Emirates Stadium i Europa League-gruppespillet. Så kom en tøff vinter på hjemmebane.

Tøffe og tårevåte dager

Marerittbeskjeden var naturligvis starten på noen vanskelige dager hjemme hos familien.

– Når man får beskjed fra legen om at hun er 99 prosent sikker på at fosteret er dødt – da har du egentlig ikke noe håp, sier han.

– Vi satt hele den kvelden og var lei oss. Jeg prøvde å være sterk for kona mi som var helt ute av det. Man forventer jo ikke å få en sånn beskjed, spesielt når vi er såpass unge som vi er. Det var en tøff periode mens vi ventet på å dra tilbake til legen for å fjerne barnet, mimrer 27-åringen.

Kontrabeskjeden

Et par dager senere var alvorets time kommet. Marlen, Molde-spissens kone, dro til Ahus for å gjennomføre abort.

Men etter en prosess som gjør at minst to leger må sjekke fosterets tilstand kom kontrabeskjeden:

Der var hjerteslag likevel.

– Å få den beskjeden etter noen fryktelig triste dager fylt med gråting, og etter å ha blitt fortalt av legen at hun var 99 prosent sikker på at det ikke fantes liv, var det bare en helt fantastisk kontrabeskjed å få, sier han med et stort smil.

– Hva var forklaringen på at de ikke hadde funnet hjerteslag tidligere?

– De hadde ingen forklaring. Det ble liksom ikke sagt noe mer. Alt som ble sagt var at de ikke hadde funnet hjerteslag og at de var 99 prosent sikre på at fosteret var dødt.

Kort tid etter fødselen la Omoijuanfo ut dette på sin Instagram:

På Molde sykehus 23. august 2021 kom Matteus Omoijuanfo til verden.

– Det var et veldig stort øyeblikk å holde ham i armene mine, sier «Ohi» og utdyper:

– Jeg har vært nervøs hele svangerskapet for at det kanskje har vært noe galt med ham. Ettersom legen ikke fant noe hjerteslag så har jeg alltid tenkt hele veien at det kan være noe galt, men han kom ut og var sterk. Jeg er også utrolig stolt over kona mi.

Omoijuanfo mener også situasjonen har endret ham selv som person:

– Det får deg til å tenke på livet. Vi har det godt og denne erfaringen har gjort meg mye mer takknemlig for det jeg har. Man skal ikke ta noen ting for gitt, og man må være takknemlig for hver eneste dag. Jeg har helt klart vokst på grunn av denne situasjonen her, avslutter den ferske tobarnsfaren til VG.

SMILER: Etter marerittsituasjonen i vinter har Omoijuanfo hatt all grunn til å smile. Med foreløpige 18 mål på 16 eliteseriekamper er han ligaens ubestridte toppscorer så langt.

– Ganske sjelden

Pernille Schjønsby jobber som direktør hos kvinneklinikken på Ahus. Da VG kontakter henne over e-post hadde hun følgende å si om episoden familien Omoijuanfo har vært igjennom:

– Det er heldigvis ganske sjelden situasjoner som dette oppstår.

– Hvordan kan det skje?

– Svært tidlig i svangerskapet er det vanskelig å se fosteranlegget og hjerteslagene til fosteret med ultralyd. Dersom tiden fra siste menstruasjon ikke stemmer overens med at det ikke er et synlig foster, er det mulig å gjøre feil vurdering av svangerskapets varighet, forklarer direktør Schjønsby til VG.

Legen på privatklinikken forklarer situasjonen til VG slik:

– Det skjedde på måten de sier, men i Norge har vi en regel om at det aldri bare er én lege som bestemmer. Det blir ikke gjort en abort før to leger har sett på fosteret. Jeg har gjort alt helt riktig. Jeg så ingen bevegelse og sendte henne til en annen lege. Jeg har også opplevd at andre leger ikke har sett noe liv, mens jeg har sett det etterpå.