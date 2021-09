Branns nye spiller lot seg lokke av Horneland

Midtbanespilleren Vajebah Sakor er klar for Brann. Én grunn trekkes frem: Trener Eirik Horneland.

Vajebah Sakor (midten) på Brann-trening tirsdag, med en av sine mange midtbanekonkurrenter, Niklas Jensen Wassberg, til venstre.

21. sep. 2021 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

25 år gamle Vajebah Sakor er klar for Brann. Han har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge, men har den siste tiden vært klubbløs.

Derfor kommer Sakor gratis etter at hans kontrakt med greske klubben OFI Crete gikk ut i sommer.

Etter sin første trening snakket Sakor til BT om hvorfor han har valgt Brann.

– Først og fremst på grunn av Eirik (Horneland, trener). Jeg kjenner ham fra før, fra u-landslag, sier Sakor.

Sakor etter tirsdagens trening.

Om forholdet

Horneland har flere års bakgrunn som norsk u-landslagstrener og hadde Sakor på flere samlinger.

– Eirik er en som har fulgt meg. Han vet hva jeg kan og står for, sier Sakor.

Sakor debuterte i norsk toppfotball allerede som 15-åring og fikk mye oppmerksomhet da han signerte for den italienske gigantklubben Juventus.

– Jeg besøkte ham da han var i Juventus og jeg var U19-landslagstrener. Så har jeg fulgt ham etter det, sier Horneland.

Sakor hørte til rekruttlaget i Juventus, men trente en rekke ganger med førstelaget – til han forlot klubben før jul i 2017.

Han kommer fra Asker og har familiebakgrunn fra Liberia. Fotballkarrieren har tatt ham til en rekke klubber i en rekke land.

Senest til Syden-øyen Kreta. Der ble det skadeproblemer.

– Jeg brakk kinnbeinet. Så røk jeg et leddbånd i kneet i desember, sier Sakor.

Etter at han forlot sin greske klubb i mai, har han vært klubbløs. For å holde seg i form, har han blant annet trent med Vålerenga.

Kontrakt ut året

Det var Brann selv som bekreftet overgangen. Avtalen gjelder ut året.

– Så får vi se om vi klarer å friste ham til å bli i Bergen, sier Horneland.

– Du vil gjerne ha ham lenger?

– Ja. Vi vil jo det. Så skjønner vi at det er vanskelig å få ham på en lengre avtale med situasjonen Brann står i. Når vi står midt i driten og i fare for å rykke ned. Vi er nok avhengige av å stå i divisjonen for å få ham med videre.

Vajebah Sakor er klar for Brann.

– Overbefolket midtbane

Ballspark-ekspert Erik Huseklepp kaller signeringen spennende.

– På eliteserienivå tror jeg de får en brukbar spiller. Det er jeg ikke så bekymret for. Men de henter altså nok en spiller til en overbefolket midtbane, sier Huseklepp.

Sakor har tidligere spilt i Vålerenga og har trent med laget etter at han ble klubbløs i mai.

Sakor har også spilt for Vålerenga i Eliteserien – og en rekke andre klubber i flere land. For svenske IFK Göteborg har Sakor flere titalls kamper i Allsvenskan.

Sportssjefens vurdering

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen forklarer overgangen på denne måten:

– Det er en vanskelig høst med mange tunge og viktige kamper. Da vi fikk mulighet til å hente Sakor, synes jeg det var noe som kan gi kvalitet og erfaring vi har behov for i høst, sier Jacobsen.

Huseklepp kaller Sakor en løpssterk og leken midtbanespiller.

– Så har han, slik jeg husker det, en evne til å gjøre det lille ekstra, sier Huseklepp.

Nettstedet Transfermarkt har oversikten som viser Sakors til nå omflakkende karriere.

Ballspark-eksperten tror ikke det er til å unngå at de mange midtbanekonkurrentene vil gjøre seg sine tanker om konkurransesituasjonen. I tillegg til Sakor har Brann følgende midtbanespillere:

Daniel Pedersen.

Sivert Heltne Nilsen.

Kasper Skaanes.

Felix Horn Myhre.

Petter Strand.

Niklas Jensen Wassberg.

Konfrontert med «den overbefolkede midtbanen», sier sportssjefen at han lever fint med situasjonen.

– Vi skal ha konkurranse i en klubb som Brann. Vi vet også at det kommer karantener og skader, sier Jacobsen.

Vajebah Sakor på Brann-trening tirsdag.

Nok en spiller ute av kampform

Brann har signert en stor mengde spillere de siste årene. Også i sommer har det vært svært hektisk på overgangsfronten, i et forsøk på å styrke stallen og unngå nedrykk i høst.

Flere av spillerne som har kommet inn, har vist seg å være langt unna å kunne spille kamper. Også Sakor har gått lenge uten å spille kamp.

– Er han klar for å gjøre en forskjell med en gang?

– Vi har i alle fall hatt ham gjennom vår fysiske test, som er ganske streng. Han har ikke spilt kamp de siste månedene, men vi hadde ikke hentet ham om det fysiske ikke var på plass, sier Jimmi Nagel Jacobsen.