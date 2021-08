Supertalentet holdt liv i Rosenborgs Champions League-drøm

Julie Blakstad både scoret og serverte Lisa-Marie Karlseng Utland da Rosenborg forserte det første hinderet på veien mot gruppespillet i Champions League.

Julie Blakstad smiler etter å ha sendt Rosenborg videre i Champions League-kvalifiseringen.

18. aug. 2021 16:45

FC Minsk 1–2 Rosenborg

Blakstad er bare 19 år gammel. Hun spiller som om hun er betydelig eldre. Det meste av Rosenborgs angrepsspill er innom henne. Hun holder i taktpinnen og er ikke redd for å ta ansvar. Det ser ut til at hun trives med det. Onsdagens kamp var intet unntak. Det var henne lagvenninnene som regel så til i kampen mot FC Minsk.

To ganger endte det i scoring. Først da hun etter en halvtime skjøt via en Minsk-forsvarer og i mål. Kvarteret før slutt var 19-åringen nest sist på ballen da hun fant Utland inne foran mål. Den erfarne spissen hadde ingen problemer med å ekspedere innlegget i nettet.

Det var nok til at Rosenborg tok seg videre i kvalifiseringen til Champions League, selv om trønderne ikke imponerte.

Spilte Champions League forrige sesong

Rosenborg er vertskap for den første delen av kvalifiseringen. FC Minsk, Levante og Celtic har tatt turen til Trondheim. Selv om trønderne onsdag var oppført som bortelag, spilte de hjemme.

På papiret kunne det se ut som en vanskelig oppgave. FC Minsk kvalifiserte seg til Champions League forrige sesong. Sist laget fra Hviterussland var i Norge, vant de. Det var så sent som i desember. Da slo de LSK Kvinner 1–0 på Åråsen, men tapte 1–2 sammenlagt.

På banen gjorde Rosenborg det vanskeligere enn det hadde trengt å være. Trønderne tok tak i kampen, men de store sjansene uteble. Maria Olsvik forsøkte seg da ti minutter var spilt. Skuddet fra ti meter gikk via en Minsk-spiller og utenfor målet til hviterusserne.

Etter det skapte Rosenborg lite frem til halvtimen var spilt. Da tok trønderne til gjengjeld ledelsen. Et kort hjørnespark endte hos Blakstad, som forsøkte å skru ballen i mål. Avslutningen tok i en forsvarsspiller og gikk i en bue over Maria Zhamanakova og i mål.

Ti minutter før pause fikk RBK en mulighet til å doble ledelsen. Nyervervelsen Synne Skinnes Hansen stormet nedover høyresiden og la inn i feltet. Foran mål klarte ikke Utland å plassere ballen i nettet. Returen falt til Olsvik, men forsøket hennes ble blokkert.

Så skjedde det som ikke skulle skje.

Anastasiya Pobegaylo fikk tid og rom på midtbanen. Hun slo en perfekt vektet gjennombruddspasning til Armisa Kuc, som med venstrefoten satte ballen kontant i mål ved nærmeste stolpe.

To hindre igjen før gruppespillet

Selv om scoringen ga Minsk fornyet håp om avansement, startet den andre omgangen i Trondheim på samme vis som den første.

Utland kunne gitt de for anledningen helsvarte ledelsen igjen da innbytter Sara Kanutte Fornes la inn i feltet, men skjøt over mål.

Så kom Utland først på Blakstads innoverskrudde hjørnespark, men spissens heading led samme skjebne som det foregående forsøket.

Lisa-Marie Karlseng Utland feirer matchvinnerscoringen.

Kvarteret før slutt fant de to RBK-spillerne hverandre igjen, da med et lykkeligere utfall. Blakstads innlegg fra venstre var så presist slått at Utland fikk en enkel jobb med å nærmest spasere ballen i nettet.

Dermed er Rosenborg videre i Champions League-kvalifiseringen. Lørdag venter vinneren av oppgjøret mellom Levante og Celtic i Trondheim. Dersom trønderne går seirende ut av den kampen, utgjør et dobbeltoppgjør det siste hinderet før gruppespillet.