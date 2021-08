Jacob(24) berget TIL etter billig straffe- nå ønsker TIL-treneren VAR velkommen til Norge

Jacob Karlstrøms første strafferedning for TIL berget et uhyre viktig poeng for Gutan.

Lars Elvevold

18 minutter siden

Det ble dramatiske sluttminutter mellom Sandefjord og TIL søndag. Gutan så ut til å kunne ta med seg ett viktig poeng hjem til Tromsø, da Adam Ørn Arnarsson lagde straffespark med kun to minutter igjen av ordinær tid. Forseelsen så grei ut, men spørsmålet var om ikke den skjedde utenfor 16-meteren.

TIL-trener Gaute Helstrup var i hvert fall klar i sin oppfatning.

– Det er jo en meter utenfor 16-meteren, og skulle aldri vært straffespark. Heldgvis gjør Jacob en viktig redning, og de blir ikke kampavgjørende, sier Helstrup, som tilhører kategorien som håper VAR snart innføres i norsk fotball.

– Jeg ønsker VAR velkommen. Det kommer nok, men ikke enda. Så må det være effektivt og presist. Det er marginer på dette nivået. Om det er innenfor eller utenfor, dommeren klarer ikke se det. Heldigvis ble det ikke avgjørende for resultatet i dag, sier TIL-treneren, som sier seg fornøyd med ett poeng.

– Bunnlinja er at moralen er veldig bra. Vi har noen fravær fra sist, og har to debutanter i dag. Stort sett er vi fornøyd med det som leveres, sier Helstrup.

Første strafferedning for Karlstrøm

TIL-keeper Jacob Karlstrøm ble den store helten for TIL med sin strafferedning. Karlstrøm.

– Det skulle vel kanskje vært frispark, det var kanskje utenfor. Har du fått sett den, spør TIL-keeperen iTromsøs utsendte.

– Det ser ut som den starter utenfor.

– Ja, da er det i hvert fall greit å redde når det blir dømt straffe, sier Karlstrøm.

– Hva går i gjennom hodet ditt før straffen skal tas?

– Da er det bare å prøve å redde. Jeg har ikke reddet noen straffer før, så det var deilig å få den første. Det hadde vært enda deiligere om vi hadde vunnet, sier TIL-keeperen, som fikk litt kritikk for utligningsmålet til Vålerenga for en uke siden.

Arnarsson:- Må kjøpe han et par brus

Adam Ørn Arnarsson kom inn i pausen, og så ut til å bli syndebukk da straffen ble dømt. Islendingen opplevde straffedramaet slik:

– Jeg har ikke sett den igjen, men det så ut som den var utenfor. Jeg ser jeg ikke rekker ballen, og prøver å komme meg unna, men han er smart og går lett ned, sier Arnarsson.

– Hvor godt var det å se Jacob redde straffen?

– Utrolig deilig. Jeg var langt nede der en stund, så det er bra både for meg og for laget. Jeg må kjøpe han et par brus i kveld, smiler høyrebacken.