Bekreftet: Hauge klar for Eintracht Frankfurt

Det ble bare i underkant av ett år i AC Milan for Jens Petter Hauge (21). Nå er han klar for Bundesligaen og Eintracht Frankfurt.

FERDIG I ITALIA: Jens Petter Hauge.

10. aug. 2021 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

VG meldte 31. juli at en overgang var nært forestående, og kunne tirsdag formiddag avsløre at overgangen var i boks. Klokken 10.00 bekreftet klubben selv avtalen.

Nå har han signert en femårskontrakt med tyske Eintracht Frankfurt.

Avtalen er strukturert som et utlån med obligasjon på kjøp, så lenge enkelte kriterier oppfylles. Ifølge VGs opplysninger skal det dreie seg om en totalpakke på godt over 120 millioner kroner for 21-åringen.

Jens Petter Hauge forlater dermed AC Milan etter under ett år i den italienske storklubben. I oktober 2020 forlot han Bodø/Glimt til fordel for Milano-klubben, og etter en lysende start, ble det etter hvert mindre og mindre spilletid for nordmannen.

Han forlater klubben etter 24 kamper, fem scoringer og én målgivende pasning.

Nå slutter han seg altså til tyske Bundesliga, der flere av hans landsmenn, blant andre Erling Braut Haaland, Rune Almenning Jarstein, Julian Ryerson og Alexander Sørloth spiller.

Nå håper nordlendingen å få regelmessig spilletid i Eintracht Frankfurt, som endte på 5. plass i 2020/21-utgaven av Bundesliga. Klubben har siden mistet sin storscorer, André Silva, som har gått til RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt, der nordmenn som Jørn Andersen, Tore Pedersen og Jan Åge Fjørtoft tidligere har spilt, sesongåpner mot Haalands Borussia Dortmund 14. august.

VG får bekreftet at Hauge ligger an til å rekke serieåpningen for sin nye klubb.

