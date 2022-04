Horneland etter «skandaleåret»: – Vi skal rett opp

2021 ble karrierens verste år for Eirik Horneland (47). Etter mange runder med seg selv, valgte han likevel å bli med Brann videre. I Bergen er alt annet enn opprykk en fiasko. Det er haugalendingen fullt klar over.

SIKTER MOT ELITESERIEN: Eirik Horneland hadde neppe sett for seg å trene Brann i OBOS-ligaen om man skrur klokken tilbake et år. Nå skal han gjøre alt i sin makt for å føre den falne storklubben tilbake til det ypperste selskap.

11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Presset vil alltid ligge der. Brann i OBOS-ligaen vil det være høye forventninger til. Vi skal rett opp, men dette er et maraton, sier han til VG foran serieåpningen mot Ranheim søndag.

Sist Brann befant seg i OBOS-ligaen, var det nærmest en mirakuløs høst under Lars Arne Nilsen som til slutt sikret opprykket. Sommeren 2015 var bergenserne nummer ni på tabellen i den nest øverste divisjonen. Etter 1–4 for Levanger var Rikard Norling ferdig.

TAKLET IKKE PRESSET: Da Rikard Norling ble ansatt i Brann i 2014, lovte han gull og grønne skoger. Isteden endte det med nedrykk og halen mellom beina året etter. Siden har svensken nok en gang nytt stor suksess i hjemlandet.

Horneland er ikke redd for å lide samme skjebne, men er forberedt på at det vil bli temperatur i Bergen om ikke resultatene kommer umiddelbart.

– Det vil alltid være blest rundt Brann, men det er mye av sjarmen ved å være en del av dette. Jeg synes det er et stort engasjement fra omgivelsene rundt oss hele veien. I vonde tider vil det selvsagt være frustrasjon, men det ligger alltid en voldsom grunnleggende interesse der. Hvordan man presterer bestemmer hvordan det blir. Nå er det vår jobb å gjøre nettopp det, påpeker Brann-sjefen.

Men at han er nettopp det, Brann-sjef, hadde han ikke sett for seg om vi går ett år tilbake i tid. Horneland var assistenttrener under Kåre Ingebrigtsen, mannen han overtok jobben etter i Rosenborg, og stortrivdes med det.

Da Ingebrigtsen fikk sparken etter et knapt år i sjefsstolen på Brann Stadion, var det Hornelands lojalitet til spillergruppen og klubben som gjorde at han ga et midlertidig ja.

Intensjonen var at han skulle tre til side når jobben var gjort. Men da klubben ytret et sterkt ønske om at han skulle fortsette som hovedtrener på permanent basis, synes Horneland det ble vanskelig å takke nei. I november skrev han under en kontrakt som binder han til klubben ut neste sesong.

– Jeg ville egentlig aldri overta etter Kåre. Men på en eller annen måte spiser klubben og spillergruppen seg innpå deg og man føler en lojalitet. Forlengelsen hadde jeg aldri sett for meg, men etter at det ble slik, har jeg har aldri sett meg tilbake. Jeg er i dette med hud og hår, sier Horneland.

VILLE IKKE OVERTA: Eirik Horneland (bak) tok over for Kåre Ingebrigtsen på Brann Stadion. Det var en oppgave han i utgangspunktet ikke var komfortabel med.

– Hvordan er du og denne spillergruppen rustet til å håndtere presset om dere skulle få en dårlig start?

– Vi tenker ikke slik, men jeg både håper og tror vi vil håndtere det. Det er et ansvar å spille for Brann. Dette er en samlet enhet som har et utviklingsfokus. Det er mitt ansvar.

Det var flere ganger i 2021 at Horneland måtte stå i stormen. Etter det famøse nachspielet, hvor en av spillerne ble siktet – og siden frikjent – for voldtekt, var det treneren som måtte stå med ryggen rak og svare på spørsmål han ofte ikke visste svaret på.

– Vi har vært mye ute i vinden det siste året. Først fikk Kåre sparken, så skjedde dette nachspielet ... Det har vært mye blest rundt oss, kan man si. Samtidig synes jeg klubben klarte å håndtere det på en grei måte, sier Horneland, som presiserer at de definitivt er ferdig med det utenomsportslige bråket.

Etter at midtstopper Ole Martin Kolskogen forsvant til Jerv på overgangsvinduets siste dag, er de aller fleste av spillerne som deltok på skandalekvelden på Brann Stadion ferdig i klubben. Horneland understreker at Kolskogens utlån dreier seg utelukkende om sportslige årsaker.

Samtidig er det naturlig at det har blitt mange utskiftinger i klubben, mener han – uavhengig av hva som har skjedd utenfor banen. Resultatene har vært altfor dårlige, understreker Horneland.

I tillegg til at Vibeke Johannesen er ferdig som daglig leder, har hele styret blitt skiftet ut. Therese Andvik Rygg er konstituert som daglig leder i klubben. Horneland skryter av jobben som har blitt gjort, og er tydelig på at de har fått arbeidsro rundt A-laget til å konsentrere seg utelukkende om det som skal skje ute på banen.

– Generelt har det vært ekstremt med utskiftinger i Brann de siste årene, over hele fjøla. Men slik er mekanismene i en så stor klubb. Mister man fremgang, er det slik det må bli. Ser vi tilbake til da Brann toppet tabellen i 2018, ser man en stygg kurve derfra. Nå håper jeg at vi har fått satt et fundament å bygge videre på, sier Horneland.

FERDIG: Vibeke Johannesen var daglig leder i Sportsklubben Brann fra 2015 til etter fjorårssesongen. Nå er hun erstattet av Therese Andvik Rygg, som er konstituert som daglig leder i klubben.

Målet om opprykk står krystallklart i Bergen. Men hvem som blir de argeste konkurrentene, er ikke Horneland sikker på.

– Det er mange som ser gode ut. Mange lag er ambisiøse og godt trente. Jeg klarer ikke peke på de eller dem som er aller farligst.

Brann-stallen har vært full av utskiftninger siden nedrykket, men treneren er tilfreds med spillermateriellet han har foran sesongen i OBOS-ligaen. Den største signeringen kom tidligere denne uken, da Niklas Castro kom inn dørene på Brann Stadion.

Tid for å få utviklet dette sammen blir den største utfordringen, erkjenner treneren.

– Det må skje raskt, for vi må ha resultater.

– Er det en utfordring å snu en gruppe som er vant til å tape fotballkamper til å plutselig være en som skal vinne sammen?

– Det er en terskel å vinne. Man blir litt «vant» til å tape. Vi gjorde mye av det på våren i fjor, før det ble en del uavgjort på høsten. Nå handler det om å gjøre dette til trepoengere. Jeg jobber for det hver eneste dag. Jeg har sett en klar utvikling de siste treningskampene. Det ligger mer potensial i denne gruppen. Samtidig har vi mistet mange profiler. Det er nå nye må vokse frem, sier Eirik Horneland.