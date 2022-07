Molde la press på konkurrentene etter kontroversielt straffespark

(Molde-Haugesund 1–0) Med et iskaldt straffespark sørget Magnus Grødem (23) for at Molde blir værende på tabelltopp.

MATCHVINNER: Magnus Grødem (i midten) gratuleres av lagkameratene etter det som ble den matchavgjørende scoringen.

Eirik Heggdal Evensen, VG

Det var duket for et skikkelig vestlandsderby da serieleder Molde tok imot Haugesund på Røkkeløkka.

Det var likevel ikke noe fyrverkeri av en førsteomgang publikum fikk se i regnet på Nordmøre.

Haugesund la seg lavt og kompakt i banen, og Molde slet med å bryte igjennom.

– Vi mangler litt fart og sprut i bena. Vi får komme ut sterkere i andre omgang, sa en oppgitt Martin Linnes til Discovery i pausen.

– Den er ålreit fra vår side. Men Molde er farlige på dødballer. Ellers er jeg fornøyd, svarte

Det mest minnerike fra første omgang var da Magnus Grødem testet skuddfoten etter 35 minutter. Nikolas Walstad ofret liv og lemmer, og blokkerte skuddforsøket. Ballen traff imidlertid Walstads edlere deler, og stopperen ble liggende med store smerter i flere minutter

– Jeg kjente den. Men det er bedre enn at det blir mål, flirte Nikolas Walstad til Discovery i pausen.

TOK TELLING: Nikolas Walstad.

Omdiskutert straffespark

Oppgjøret tok imidlertid mer fyr i andre omgang.

Etter bare ti minutter kom Fofana løs på venstrekant. Haugesunds Søren Reese kastet seg inn for å blokkere et innleggsforsøk, men endte opp med å treffe både mann og ball i taklingen. Dommer Mohammad Usman Aslam var sikker i sin sak, og pekte på krittmerket, til tross for store protester fra Haugesund-laget.

Straffespark eller ei, Magnus Grødem tok steget frem og sendte ballen til venstre, keeper Selvik til høyre, og hjemmelaget i en fortjent ledelse.

Se straffesituasjonen i videovinduet under:

Etter scoringen var det hjemmelaget som fortsatte å ha overtaket utover i omgangen.

Åtte minutter før slutt var imidlertid Haugesund centimeter unna utligning.

Bilal Njie fant Mads Sande med et innlegg fem meter fra mål. Sande var kun en skotupp fra å pirke inn 1–1.

Likevel ble det ikke flere scoringer i Rosenes by.

Dermed sørget Magnus Grødems iskalde straffescoring for at Molde tok tre nye poeng, og la ytterligere press på konkurrentene i gullkampen.