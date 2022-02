«Ekstremisten» måtte gå – hva nå?

Tre hovedgrunner forklarer de svake Leeds-resultatene ifølge Petter Myhre. Én trenerkandidat peker seg ut som erstatter.

Marcelo Bielsa har sjarmert en hel fotballverden. Nå har Elland Road hørt brølet hans for siste gang.

Nå nettopp

Ett poeng på de siste seks kampene ble nok for Leeds-ledelsen. Den karismatiske argentineren måtte ta den lille blå krakken sin å gå.

– Det er trist, han har gjort en fantastisk jobb der, sier assistenttrener i Lillestrøm og TV 2-ekspert Petter Myhre til Aftenposten.

Men sier det er forståelig at trenerjobben nå var oppe til vurdering.

17–2 i negativ målforskjell på de fire siste, blir stående som det avsluttende kapittelet i Marcelo Bielsas Leeds-historie. Kontrastene til forrige sesongs imponerende 9. plass kunne knapt vært større.

Ingen av de «seks store» maktet å vinne på Elland Road i opprykkssesongen, og kun fem lag scoret mer enn Bielsas gutter. Men 16. plass og svært svake resultater den siste tiden, vitner om at noe er alvorlig galt.

– Fortsetter de slik de har gjort den siste tiden, så rykker de jo ned. Hvis de først skulle gjøre noe, så var kanskje tiden nå, sier Myhre.

Men hva har egentlig skjedd med laget som sjarmerte en hel fotballverden for bare noen få måneder siden?

Tre grunner

Fotballeksperten peker på tre konkrete grunner til de svake resultatene så langt denne sesongen:

1. Leeds har vært skadeutsatt. I en allerede tynn tropp, har skader på sentrale spillere gjort store utslag. Særlig har savnet etter spillere som Liam Cooper, Patrick Bamford og Kalvin Phillips vært tydelig.

2. Motstanderne har knekt Leeds-koden. Myhre mener mange lag ble tatt på sengen over den ekstreme og energiske spillestilen til Bielsa forrige sesong, men tror at lagene etter hvert har funnet måter å straffe spillestilen på.

– Når noen klubber knekker koden, så tar andre klubber etter, sier han.

3. Begrenset spillermaterialet. At spillergruppen, objektivt sett, befinner seg på en tabellplassering som er representativt for ferdighetsnivået deres.

– For meg er Leeds, hvis du ser på papiret, et lag som skal kjempe for å overleve, konstaterer Myhre.

Kjell Bjørn Vinje, nestleder i den skandinaviske supporterklubben til Leeds, er selv uenig i sparkingen, men sier mange Leeds-tilhengere nå mente tiden var moden for et skifte.

– Men for meg er dette en trist dag, presiserer Vinje.

Det heteste temaet innad i supporterklubben er likevel nå: Hvem skal inn?

Ifølge overgangseksperten Fabrizio Romano er erstatteren allerede klar. Det skal ifølge Romano bli Jesse Marsh.

Jesse Marsch fikk sparken i Red Bull Leipzig i desember.

Amerikaneren hare en tilnærming til fotball som kan minne litt om Bielsas. Høyt tempo, enorme forflytninger i forsvarsarbeidet, høyt press og fremoverrettet når laget vinner ball. Fikk mye skryt for jobben i RB Salzburg, men gikk på trynet i storebror Leipzig.

– Når de først skulle sparke Bielsa, så tenker jeg at han kan være en god erstatter, sier Petter Myhre om amerikaneren.

Det har kommet indikasjoner om at en permanent Bielsa-erstatter skal presenteres allerede i løpet av mandagen.