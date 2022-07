Rosenborg snudde til sjelden seier i andre omgang

(Odd-Rosenborg 2–3) Etter seks kamper uten seier i Skien, vendte Rosenborg en begredelig første omgang til festspill i den andre - og full poengpott i en heidundrende underholdende feide i Skagerak Arena.

MATCHVINNER: Rosenborgs Ole Sæter jubler etter sin 3–1-scoring mot Odd på Skagerak Arena i Skien.

Riktig nok ikke uten en anstrengende finish. Fire minutter etter at Ole Sæter med strak venstre vrist hadde klinket inn 3–1 bak Odd-keeper Leopold Wahlstedt, reduserte Abel William Stensrud til 2–3 på liknende vis bak Rosenborg-keeper Andre Hansén. Noen sekunder før slutt var Odd-innbytter Syver Aas centimeter fra å utligne. Ballen sneiet utsiden av André Hansen høyre stolperot.

Kjetil Rekdals Rosenborg kom til dyst med god eliteserieballast. Det vi si ingen tap de siste fem kampene, hvor av 3–0 over Tromsø i den aller siste. For Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansens var tilsvarende statistikk ikke like lystig lesning. Hjemmelaget kunne imidlertid vise til en annen og mer oppløftende. Gjestene fra Trondheim hadde ikke vunnet noen av sine seks siste oppgjør i Skien: Tre ganger uavgjort og tre Odd-seirer.

Men det var altså historisk fakta.

Til lørdagskveldens virkelighet. Den startet nydelig for Odd, skrekkelig for Rosenborg. I 10. spilleminutt vred hjemmelaget spillet fra høyre mot venstre dypt inne på Rosenborgs banehalvdel. Josef Baccay fikk god tid til å orientere seg og sende ballen inn foran nesen på André Hansen. Den tøtsjet en av Hansens lagkamerater, og fra ham til en frispilt Filip Rønningen Jørgensen.

To minutter senere kunne det stått 2–0. Men nevnte Hansen rykket ut og stoppet Odds ballførende Joshua Kitolano på mesterlig vis. Straks deretter ditto på motsatt side, der Leopold Wahlstedt sprelle- og blekkspruthindret utligning. To ganger, begge med Markus Henriksen som nesten-målscorer. En nær forrykende innledning, med Odd som det beste laget. Rosakledde Rosenborg virket å være på hælene. Mildt sagt.

Elleve minutter før pause slet Espen Ruud seg fri på høyre kant - Odds favorittområde - og spilte ballen inn mot Abel William Ruud, som gjorde akkurat det han skulle. Avslutningsskuddet hans ga for 20-åringen dessverre ikke ønsket og fortjent resultat. Ballen traff venstre stolpe bak André Hansen og «trillet» parallelt med mållinjen bak ham - til ingenting.

Rosenborg fikk - tja - et lite grep om hendelsene mot slutten av omgangen. Kjetil Rekdal så likevel ikke annet enn rådvill ut, hvileløst vandrende på sidelinjen.

– Vi må jobbe litt for pengene. Men sånn er det. På tide å steppe opp i en bortekamp - kanskje, uttalte Rosenborg-keeper André Hansen i et kort-kort intervju vist av rettighetshaver Discovery i pausen.

Målscorerens tone var lysere. Filip Rønningen Jørgensen mente, rett nok, at Hansen & co ikke hadde bydd på noe å snakke om. Mens Odd derimot hadde hatt flust med sjanser.

– Veldig bra spill av oss, mente han - før han kontant tilføyde «deilig å sette den».

Odd-trener Johansen var enig, men advarte mot at det helt sikkert ville komme noe «fra den kanten». Rosenborgs. Rekdal meldte «rustent» om sine egne, satte inn Marius Broholm (17) og Edvard Tagseth i håp om å få mer dreisen på det hele.

– Odd har vært best. Men det er ikke over, hevdet han foran avspark til andre omgang.

Som sagt, så gjort. Rosenborg la umiddelbart inn et høyere press mot Odd, som åpenbart ble tatt på sengen av det. I 56. spilleminutt rappet Ole Sæter ballen, spilte den kjapt - i banens lengderetning - frem til Carlo Holse. Danske hadde faktisk ingen problemer med å sette 1–1 - hans første scoring denne sesongen - bak en halvveis utrykkende og sjanseløs Leopold Wahlstedt.

SPENNING IGJEN: Abel Stensrud reduserte til 2–3 i 81. minutt.

Seks minutter senere lot Odd seg overraske igjen. Heldigvis for dem, var heller ikke Rosenborgs Ole Sæter helt på G. Han fomlet bort den gedigne målmuligheten. Fikk umiddelbart en til. Wahlstedt reddet med innsiden av lårene. Nær en tunnel til «1–2», før det ble det. Med Odd i plutselig oppløsning, ble Erlend Dahl Reitan frispilt av Carlo Holse.

Ett måls ledelse til Rosenborg, kunne gjerne blitt til 3–1 - og 4–1. Gjestene var med ett like overlegne som vertene var det i første omgang. Totalt rollebytte og sceneskifte.

Ole Sæter satte liksom spikeren i Odd-kista da han gjorde 3–1 på typisk målscorerverdig vis. Men Abel William Stensrud ville liksom ikke ha noe av at det skulle ende slik og reduserte da det i praksis gjensto 15 minutter (seks minutter tilleggstid). Noen sekunder før slutt var innbytter Syver Aas centimeter fra å utligne. Ballen sneiet utsiden av André Hansen høyre stolperot.