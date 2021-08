RBK-spissen bekrefter interesse fra andre klubber

Guillermo Molins er på utgående kontrakt, men gjentar at han vil bli – om RBK ønsker det.

32-åringen hevder det er interesse fra andre klubber: – Men det holder jeg for meg selv.

26 minutter siden

LERKENDAL: Fem spillere kan forlate klubben gratis etter inneværende sesong: Guillermo Molins (32), Even Hovland (32), Besim Serbecic (23), Anders Konradsen (31) og Alexander Tettey (35).

Alle sammen har kontrakt ut året.

Ettersom de har under seks måneder igjen av kontrakten, står alle fritt til å snakke med andre klubber.

– Holder det for meg selv

Molins er fortsatt tydelig på at han vil bli – om Rosenborg også ønsker det.

– Ja, det er ikke langt unna Malmö. Og jeg trives her. Vi får se.

– Har du pratet med RBK om en forlengelse?

– Nei, jeg har ikke gjort det. Men det er fortsatt fem måneder igjen av kontrakten min. Slikt diskuteres ofte de siste månedene. Da vet man hvor man har hverandre. Jeg er åpen for å høre på det RBK sier, om det blir et tema.

– Men jeg vet ikke hva som skjer etter sesongen per nå.

– Er det interesse fra andre klubber?

– Ja, det vet jeg at det er. Men det holder jeg for meg selv.

– Har du fått noen konkrete tilbud fra andre klubber?

– Det holder jeg for meg selv.

– En dum albue

RBK har tre andre rene spisser i stallen. Dino Islamovic har scoret 12 mål på åtte kamper og er førstevalget på topp per nå. I tillegg har klubben nylig hentet spisstalentet Noah Holm til klubben. Ole Sæter er for øyeblikket utlånt til Ull/Kisa i Obos-ligaen.

– Det er veldig bra at vi har tre gode spisser her, er Molins svar på hva han tenker om spisskampen og at en ny konkurrent er på plass i Trondheim.

Molins oppsummerer RBK-karrieren slik:

– En veldig bra start. Men så kom juni, som var en tøff måned for hele laget. Jeg fikk også en karantene for en dum albue. Etter det fikk jeg en strekk i leggen og var ute i to uker.

– Hva kan RBK-fansen forvente fra deg utover høsten?

– Det samme som de så i starten. Når jeg spiller, blir det ofte målpoeng også.

Molins sier det er aktuelt for ham å spille på kanten og som en av to spisser. Men primært er det midtspiss – og gjerne falsk nier – som er der han trives aller best.

– Jeg spiller der treneren ønsker, men jeg får brukt styrkene mine aller best som falsk nier.

– Må være noen som er desperate

I sommer takket RBK nei til et bud på Even Hovland. RBK-stopperen selv takket nei til RBKs kontraktsforslag. Tilbudet innebar en lengde på ett år, noe som er uaktuelt for Hovland.

RBK har uttalt at de i utgangspunktet ikke tilbyr lenge kontrakter enn på ett år for spillere over 30 år. Men det kan gjøres unntak. I Hovlands tilfelle ønsker ikke klubben å gjøre et unntak.

For øyeblikket er det stille rundt 32-åringen:

– Det er ikke så mange som er interessert i å betale for å løse meg ut av kontrakten. Jeg har jo såpass kort tid igjen. Skal det skje, må det være noen som er desperate helt på tampen av overgangsvinduet. Plutselig kan det skje, så jeg tar det som det kommer.

Stopperduoen Besim Serbecic og Even Hovland kan forsvinne gratis fra Rosenborg etter sesongen.

Hevder flere har tatt kontakt

Sportslig leder Micke Dorsin sa til Adresseavisen torsdag kveld at det ikke var noe nytt vedrørende Hovlands fremtid. Det samme sa Dorsin om Serbecic’ situasjon.

– Føler du RBK vil ha deg med videre?

– Nei ... Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg fikk et tilbud som jeg takket nei til. De har vel en policy på at de tilbyr kun ettårskontrakter for oss som er over 30 år. Det er deres valg.

Han sier mye spilletid og gode resultater den siste tiden, kombinert med at han nærmer seg kontraktslutt, bidrar til å øke interessen fra andre klubber.

– Så får vi se om det blir i Norge eller utlandet, sier Hovland.

– Har du pratet med andre klubber?

– Ikke jeg personlig, men jeg har folk som tar seg av det.

– Men det er klubber som har tatt kontakt?

– Ja, flere har vært i kontakt. Jeg tror jeg får meg en arbeidsgiver neste år.

– Har du fått noen konkrete tilbud?

– Det kan være, men det er ingen tilbud jeg har tatt stilling til.

Hovland sier han må ta et familieråd før han bestemmer seg for hva som skjer.

Micke Dorsin sa torsdag kveld under Adresseavisens sending fra oppgjøret mellom RBK og Domzale, at det ikke var noe nytt vedrørende fremtiden til Even Hovland og Besim Serbecic.

Vurderer et tilbud fra RBK

Besim Serbecic sier at det ikke har skjedd noe nytt de siste dagene rundt hans fremtid. Han vurderer nå et tredje kontraktstilbud fra RBK.

– Vi har ikke tatt den endelige avgjørelsen ennå, sier han.

– Hva er årsaken til at du ikke har takket ja eller nei til tilbudet?

– Det er mange detaljer som skal på plass. En annen årsak er spilletid. Jeg trenger tid på å bestemme meg.

– Har andre klubber tatt kontakt med deg?

– Noen klubber har pratet med agenten min. Men det har ikke kommet noen bud eller tilbud ennå.

– Er det mulig at du forlater RBK i sommer?

– Alt kan skje.

Anders Konradsen har tidligere uttalt at RBK ikke har tilbud ham en ny kontrakt. Han har også åpnet opp for å bli værende i klubben – om Rosenborg ønsker det.

Alexander Tettey har tidligere i sommer sagt at det kan være aktuelt å ta enda en sesong i RBK, men per nå er ingenting avklart.