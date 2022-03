Brann-spissen nærmer seg Jerv

Erlend Hustad kan forlate Brann innen kort tid, får BT opplyst.

Erlend Hustad har trolig spilt sin siste kamp for Brann.

Brann-spiss Erlend Hustad nærmer seg en overgang til Jerv, tre måneder etter at Grimstad-klubben sendte Hustads nåværende arbeidsgiver ned en divisjon.

BT får opplyst at klubbene denne uken skal ha gjenopptatt dialogen om en overgang for Hustad – og fått et gjennombrudd.