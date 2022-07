VIF-sportssjef Jonsson: – Man kan aldri si vi er for gode til å rykke ned

VALLE (VG) Det har gått tre måneder siden Joacim Jonsson (48) ble ansatt som Vålerengas sportssjef – en jobb svensken sier er med ham hele tiden. Presset blir ikke mindre av et truende nedrykksspøkelse og nøkkelspillere på vei ut.

TRE MÅNEDER: Joacim Jonsson har ikke hatt en ideell start i jobben som Vålerengas sportssjef. Klubben befinner seg på en stusslig 14. plass.

1. juli 2022 18:42 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Den jobben her er hele tiden, det er døgnet rundt. Det visste jeg jo da jeg gikk inn her. Det er hver dag. Det trives jeg med. Ellers hadde jeg ikke tatt denne jobben, så får man legge masse andre ting til side, men det er det verdt, svarer Jonsson da VG spør ham om han får koblet av jobben i privatlivet.

Det er en varm ettermiddag på Valle vi møter 48-åringen, som observerer Vålerenga-laget på treningsfeltet dagen etter cup-exiten mot Bodø/Glimt. Han gliser bredt og tar seg tiden til samtaler med flere av spillerne underveis i økten.

Det har imidlertid ikke vært mange andre anledninger til å glise av for svensken denne sesongen. Vålerenga har ikke vunnet på hjemmebane siden 24. april – mot Jerv – og befinner seg på en 14. plass.

SKYGGE: Kaptein Jonatan Tollås Nation oppholder seg i skyggen mens han slår av en prat med Joacim Jonsson (t.v.) og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo under treningsøkten.

– Vi har for lite poeng, så det er enkel matematikk. Det har vel sett «så der» ut, og det har vært litt bedre de siste kampene. Det handler om selvtillit og å score mål. Men vi har for lite poeng, så det er skuffende så klart.

– Er det noe frykt med tanke på tabellposisjonen deres?

– Det er ikke noe frykt, men vi må forholde oss til tabellen. Det må man gjøre. Man kan aldri si at vi er for gode til å rykke ned. Det har Brann doktorgrad på nå. Vi må respektere situasjonen, men man kan ikke ha frykt for den, svarer Jonsson.

Som en av få eliteserieklubber er Vålerenga i en posisjon der hovedtreneren, Dag-Eilev Fagermo, er overordnet sportssjef.

– Det er helt uproblematisk. Vi jobber veldig mye og tett sammen. Si at vi har pratet 500 ganger på telefon, i tillegg til de gangene vi møtes, så det er tight, tett og helt uproblematisk.

Jonsson erkjenner at det må gjøres noe i kommende overgangsvindu – i flere ledd. Han mener tabellposisjonen deres ikke vil påvirke stort i forhandlinger med andre spillere.

– Tabellen lyver aldri, men Vålerenga vil alltid være en hovedstadsklubb, så den vil alltid være attraktiv. Det er klart, i enkelttilfeller kan det sikkert påvirke, men i det store tror jeg ikke.

– Hva kan dere tilby kontra andre klubber?

– Vi har fasilitetene våre med Intility. Alt i og rundt laget er meget bra. Vi har bra utviklingsfasiliteter. Vi er en klubb som ansetter og spiller med unge spillere, og når de blir gode nok så kan de gå videre. Vi er absolutt konkurransedyktige.

Jonsson har tidligere uttalt til Nettavisen at han er interessert i å hente landslagsstopper Stefan Strandberg til hovedstadsklubben. VG spør Jonsson i den forbindelse om det påvirker Vålerenga negativt at klubben er en «kunstgressklubb».

– Vi har ikke opplevd det ennå. Det spiller kanskje litt inn hvor vi legger på tabellen med tanke på attraktivitet, men Vålerenga er en stor klubb, sier Jonsson.

Duoen Taofeek Ismaheel og Aron Dønnum har forlatt klubben etter korttidslån, mens Kjetil Haug er solgt til franske Toulouse. Ivan Näsberg har signert en kontrakt med greske PAOK.

Overgangsvinduet i Norge åpner 1. august.